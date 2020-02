Les utilisateurs de PS4 réalisent leur rêve de jouer à Mario grâce à Dreams

Parmi les dernières versions de PlayStation 4, celle qui se démarque le plus est Dreams, en particulier pour les outils qui permettent de libérer le potentiel de ses utilisateurs. Grâce à cela, les joueurs de PlayStation 4 ont pu recréer pratiquement n’importe quel type de contenu et, comme son nom l’indique, réaliser leurs rêves. Quelque chose que de nombreux utilisateurs de la marque recherchent est de jouer à Mario et les plus créatifs l’ont rendu possible, avec des résultats fantastiques.

Après le lancement officiel du jeu, de nombreuses recréations et des niveaux très intéressants ont vu le jour et en leur sein plusieurs joueurs de Super Mario qui donnent la possibilité aux joueurs de PlayStation 4 de contrôler ce personnage emblématique de Nintendo (modélisé de manière excellente) à travers plusieurs jeux de la franchise, tels que Super Mario Bros., Super Mario Galaxy, Super Mario 64, Super Mario 3D World et même une recréation intéressante de Mario Kart, ainsi qu’un niveau Target Smash que tous les fans de Super Smash Bros. reconnaîtront .

Si vous êtes plutôt du style Mario 2D, vous devez savoir que les joueurs créatifs de Dreams vous ont couvert, car vous pouvez également trouver des niveaux de cette classe à différents endroits avec la musique de livraison de la série, comme Super Mario Sunshine.

Donc, si vous avez déjà joué un épisode de Super Mario et que vous souhaitez revivre cette expérience, vous pouvez le faire dans Dreams, depuis le château de Peach détaillé, les effets sonores, qui peuvent être remarqués à chaque fois que Mario exécute sa variété de les sauts et les niveaux de plate-forme évoquent facilement les aventures du plombier de Nintendo avec des tentatives intéressantes de la communauté enthousiaste de Dreams.

Bien que des tentatives de recréer des titres Mario dans d’autres jeux PlayStation 4 soient apparues depuis la phase d’accès anticipé de Dreams (et même dans les précédents épisodes de Media Molecule Little Big Planet), avec le lancement officiel et la diffusion de ces derniers niveaux, vous pouvez voir à quel point les créations peuvent être incroyables grâce aux outils du titre disponibles pour les utilisateurs.

Pour voir ce que nous vous disons, nous vous laissons le gameplay que YTSunny a partagé.

Et vous, que pensez-vous de ces recréations? Qu’est-ce qui vous a le plus plu dans le monde de Mario dans Dreams.

Grâce à ce jeu, les utilisateurs ont pu recréer de nombreux titres, certaines des tentatives les plus réussies ont été inspirées par Stardew Valley et la bande-annonce de Ghost of Tsushima. Le jeu a eu un excellent résultat pour Media Molecule, qui a récemment avoué qu’elle était très intéressée par la réalité virtuelle et l’expérience multijoueur.

Dreams est officiellement arrivé sur PlayStation 4 le 14 février. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

