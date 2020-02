Les utilisateurs de Switch Online au Japon peuvent jouer gratuitement à Dead Cells

Bien que modeste par rapport aux autres plates-formes en ligne, Switch Online a été suffisant pour couvrir la plupart des besoins des utilisateurs de la console hybride, mais il est un fait que le service doit continuer à évoluer au fil du temps pour adapter son offre et il semble que Nintendo pourrait tester un plus pour ses abonnés au Japon.

Un rapport de Nintendo Life a révélé que les utilisateurs de Switch Online au Japon pourront jouer gratuitement au hit indie Dead Cells du 24 février au 1er mars, c’est le deuxième mois que cette incitation est offerte aux abonnés du service; Le jeu avec accès gratuit en janvier était Fire Emblem Warriors. Bien que cet avantage ne soit disponible qu’au Japon et pour une durée limitée, il est impossible de ne pas penser que Nintendo peut tenter sa chance avec ce type de stratégie, comme le font déjà des plateformes et des services tels que PlayStation Plus, Xbox LIVE Gold et Epic Games Store.

Jusqu’à présent, Nintendo n’a divulgué aucune information sur la raison pour laquelle elle a commencé à exploiter ce programme au Japon ou s’il est prévu de faire de même sur d’autres marchés. En ce sens, il convient de mentionner que Switch Online propose une offre de titres NES et SNES sans frais pour les abonnés.

