Les utilisateurs de Switch Online au Japon peuvent jouer gratuitement à Dead Cells

Dans le passé, les utilisateurs de Nintendo Switch Online au Japon ont eu l’occasion de profiter de compléments de jeux gratuits pendant une certaine période. Cette promotion sera désormais étendue aux titres tiers, car Les joueurs japonais peuvent profiter de Dead Cells sans dépenser un seul yen.

C’est vrai, Nintendo a révélé que tous ceux qui ont un abonnement à Switch Online et ont un compte japonais, peuvent profiter de Dead Cells gratuitement du 24 février au 1er mars. Il n’y a pas de limite de temps et vous pouvez transférer la progression vers la version complète.

Dans le passé, les utilisateurs au Japon ont pu profiter de Captain Toad et Fire Emblem Warriors. En Occident, nous avions quelque chose de similaire avec le mode multijoueur de Mario Tennis Aces, mais quelque chose ne nous est jamais parvenu au niveau de ce que vit le pays d’Asie.

Sur des problèmes similaires, il est possible que Catherine: Full Body et XCOM 2 Collection arrivent sur Switch. De même, Platinum Games est intéressé à faire une suite à The Wonderful 101.

Via: Nintendo Everything

