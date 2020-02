Les utilisateurs de Xbox One peuvent désormais jouer à plusieurs titres Kingdom Hearts

À la fin de l’année dernière, Square Enix a surpris agréablement les joueurs de Xbox One qui sont également fans de Kingdom Hearts, car il a été révélé que les premiers jeux de la série atteindraient enfin une console Xbox. Square Enix n’en avait plus rien dit depuis lors, et aucune information officieuse n’a émergé, à l’exception de quelques indices, mais aujourd’hui, ils ont été surpris de mettre plusieurs jeux à disposition dans le Microsoft Store.

Bien que cela n’ait pas été officiellement révélé, plusieurs joueurs ont réalisé que les collections Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX et Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue sont maintenant disponibles dans le Microsoft Store, selon GameSpot.

Si vous ne le savez pas, Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 contient Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX et Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX, qui comprennent au total les 6 jeux Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re: Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days (cinematic), Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix et Kingdom Hearts Re: coded (cinématique).

De plus, le jeu Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter est disponible séparément, qui comprend les 3 jeux Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance, Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage et Kingdom Hearts Union X. Ainsi, tous les utilisateurs de La Xbox One pourra connaître pratiquement tous les titres de la ligne principale de cette franchise.

Ces collections devaient arriver avant la fin de 2020, mais aucune date n’a été donnée, donc cette annonce au début de l’année a surpris les fans de la série et les joueurs Xbox One.

Vous devez tenir compte du fait que ces collections sont déjà en vente dans certaines régions du monde, dans des régions qui sont déjà le 18 février, comme en Nouvelle-Zélande. Cela dit, nous ne doutons pas qu’en quelques heures vous pouvez acheter ces éditions via le Microsoft Store, mais il n’y a pas encore d’annonce officielle.

Comment recevez-vous ces versions? Vous attendiez-vous à jouer ces titres sur Xbox One? Dites-le nous dans les commentaires.

Cette série Square Enix a connu une popularité croissante, de sorte que Sora est de plus en plus reconnue. En fait, une rumeur a été entendue indiquant qu’il était peut-être dans Super Smash Bros.Ultimate, mais Disney ne l’aurait pas autorisé. Puisque nous parlons des collections de cette franchise, nous vous disons que les utilisateurs de PlayStation peuvent en acheter une qui inclut tout ce que nous avons mentionné ci-dessus, en plus de Kingdom Hearts III, mais dans le même package. Pour continuer votre penchant pour cette série, nous vous recommandons d’être au courant de la nouvelle livraison mobile que Square Enix prépare.

