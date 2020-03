Les ventes de commutateurs au Japon ont grimpé en flèche grâce à Animal Crossing

Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de sorties au Japon la semaine dernière, il y en a eu une qui a attrapé la grande majorité des ventes. Nous parlons d’Animal Crossing: New Horizons, car il a réussi à capter puissamment l’attention des joueurs. Ces débuts ont eu une grande acceptation qui a même réussi à vendre de nombreuses unités Nintendo Switch malgré la pénurie et, ensemble, ils ont établi quelques records.

Dans la dernière liste de ventes au Japon publiée par Famitsu (via Gematsu), avec des données de la semaine précédente, qui s’est déroulée du 16 au 22 mars, vous pouvez voir une nette domination de Nintendo, grâce à la dualité de Nintendo Switch. et le titre Animal Crossing: New Horizons.

Au cas où vous l’auriez manqué: Le nouveau jeu exclusif de Nintendo a également enregistré des ventes historiques au Royaume-Uni.

Animal Crossing: New Horizons est devenu le jeu le plus vendu lors de sa première japonaise

Nous disons cela parce que, comme nous vous l’avons dit plus tôt aujourd’hui, en seulement 3 jours sur le marché, la dernière livraison d’Animal Crossing a réussi à vendre près de 2 millions d’unités au format physique, au total il y avait 1 880 626 exemplaires estimés qui ont été vendus dans ladite terme.

C’est sans précédent, au moins dans l’histoire de la Nintendo Switch, car les jeux qui s’étaient le plus vendus jusqu’à présent étaient Pokémon Sword & Pokémon Shield, qui ensemble ont vendu environ 1,3 million d’exemplaires au cours de ses 3 premiers jours. Ce que vous devez savoir, c’est que, même si ces chiffres peuvent sembler normaux, la vérité est qu’ils ne le sont pas, car les premières parviennent généralement à vendre moins de 100000 unités et si elles vendent plus que cela, alors on peut dire qu’elles sont très populaires. Pour vous donner une idée, Super Mario Maker 2 a fait ses débuts avec environ 350 000 exemplaires en 3 jours. Cela dit, nous n’avons aucun doute à continuer de le regarder pendant plusieurs semaines après sa première.

Au cours de cette semaine, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III et Subnautica ont également fait leurs débuts, mais n’ont pas réussi à atteindre le top 10 de la liste, car ils ont atteint respectivement les 11e et 20e places.

D’autre part, ce lancement du nouvel épisode d’Animal Crossing a également augmenté le nombre de ventes de Nintendo Switch, car ensemble, le modèle d’origine comme le Lite a réussi à vendre 392.576 unités, ce qui n’avait jamais été enregistré. Ce qui est frappant, c’est que le modèle d’origine a également vendu beaucoup malgré des pénuries.

Nous vous laissons avec la liste ci-dessous.

Ventes de logiciels

Animal Crossing: New Horizons – 1 880 626

Nioh 2 – 26 140

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – 21,954

Épée et bouclier Pokémon – 17608

Minecraft: édition Nintendo Switch – 12116

Mario Kart 8 Deluxe – 12095

Super Smash Bros.Ultimate – 10,647

Ring Fit Adventure – 7505

Splatoon 2 – 7467

Super Mario Party – 6580

Ventes de matériel

Nintendo Switch Lite – 263 103

Nintendo Switch – 129 473

PlayStation 4 – 11 156

PlayStation 4 Pro – 4237

Nouvelle Nintendo 2DS LL – 896

Nouvelle Nintendo 3DS LL – 126

Xbox One X – 281

Xbox One S – 30

Qu’avez-vous pensé de la popularité d’Animal Crossing au Japon? Vous attendiez-vous à ces ventes élevées? Avez-vous déjà acheté votre copie? Dites-le nous dans les commentaires.

Ces résultats étaient prévus, en tenant compte du fait que lors de sa journée de lancement, Animal Crossing: New Horizons a permis aux longues files d’attente de ce pays asiatique de l’acheter en magasin.

Animal Crossing: New Horizons est disponible exclusivement pour Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.