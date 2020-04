Les ventes de consoles montent en flèche en raison du coronavirus

Par Rodolfo León

31/03/2020 17:33

Les jeux vidéo ont connu une augmentation monstrueuse de la demande et de la popularité en raison de la pandémie de coronavirus. En tant que tel, il est facile de supposer que les ventes de logiciels et de matériel ont considérablement augmenté, mais nous avons maintenant des informations concrètes pour soutenir cette hypothèse.

Avec des informations de GameIndustry.biz, il a été signalé que la semaine dernière, les ventes numériques ont augmenté de 52% et que nous n’incluons pas les États-Unis ni les ventes de DOOM Eternal and Animal Crossing: New Horizons, ce qui rend ce pourcentage encore plus impressionnant.

Bien que de nombreux magasins de jeux vidéo physiques aient été fermés, 17 détaillants ont signalé une augmentation des ventes de logiciels de 82% au cours de cette même période et encore une fois, les ventes de DOOM Eternal ni Animal Crossing: Nouveaux horizons ont été pris en considération.

Cependant, ce qui a le plus augmenté dans les ventes pendant cette période, ce sont les consoles, qui ont enregistré une augmentation de 155%. Au total, 259 169 consoles ont été vendues sur les marchés asiatique, européen et africain.

Source: GI.biz

.