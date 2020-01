Les ventes de jeux de commutation tiers ont augmenté de plus de 50% en glissement annuel

Une sélection de partenaires Nintendo Switch

Si vous avez suivi l’avalanche d’informations provenant de la récente publication des revenus de Nintendo, vous savez probablement que le Switch a un grand temps. Les ventes de consoles Lifetime Switch ont maintenant dépassé la SNES, et la solide gamme de titres propriétaires de Nintendo se vend confortablement par millions.

En l’occurrence, les versions tierces sont également en hausse. Dans le Financial Results Briefing de Nintendo, publié plus tôt dans la journée, la société a révélé que “les titres des autres éditeurs de logiciels continuent d’augmenter, avec une augmentation de plus de 50% par rapport à l’année précédente entre avril et décembre 2019”.

Bien sûr, les versions tierces sont arrivées récemment et rapidement, avec des titres comme The Witcher 3: Wild Hunt – Edition complète, Dragon’s Dogma: Dark Arisen et bien plus encore que le lancement dans la période mentionnée. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a fait un commentaire sur cette tendance positive, notant que les développeurs apportent des jeux à Switch depuis “un éventail de régions plus large que jamais”.

“Nous avions un environnement de développement prêt dès le début pour Nintendo Switch, et comme de nombreux développeurs ont vu la base installée de Nintendo Switch continuer de croître, ils se joignent à un éventail de régions plus vaste que jamais auparavant. Les titres d’autres éditeurs de logiciels sont étant vendu dans une variété de genres pour Nintendo Switch, et ces ventes continuent de croître parallèlement à la croissance de la plate-forme elle-même. “

Ces jours sombres de manquer la plupart des principales versions tierces semblent certainement derrière nous maintenant, avec plus de jeux que nous ne pourrions jamais espérer jouer en arrivant sur Switch.

Aimez-vous le support tiers présenté à la dernière machine de Nintendo? Dites-nous ci-dessous.

.