Les ventes de jeux en hausse de 51% au THQ Nordic fin 2019

La société suédoise de jeux Embracer a annoncé que son activité de jeux avait enregistré une augmentation de 51% de ses ventes nettes au cours des trois derniers mois de 2019.

Dans le rapport financier de la société mère THQ Nordic pour la période, la société indique qu’elle a fait 1,5 milliard de kr (150 millions de dollars) au total, le bras des jeux rapportant 835,7 millions de kr (85,2 millions de dollars) pour la période. L’EBITDA de l’entreprise a augmenté de 59% pour la période, à 518,4 millions de kr (52,83 millions de dollars).

La société a déclaré qu’elle souhaitait lancer “au moins deux” titres triple-A au cours du prochain exercice, bien qu’il ne soit pas sûr que l’un d’entre eux soit Biomutant qui, selon la société, est toujours en développement actif.

“Le Groupe a continué de croître en termes de propriété intellectuelle: studios de développement et employés”, a déclaré le PDG Lars Wingefors (photo).

«Nous comptons désormais plus de 3 000 employés et 26 studios en propriété. Il y a de fortes forces dynamiques dans un groupe où tant de talents se réunissent. Nous avons un grand potentiel pour développer des collaborations au sein du Groupe, mettre en commun des idées et des solutions aux problèmes récurrents et partager les pratiques professionnelles. . Nous venons tout juste d’exploiter le potentiel d’exploiter le véritable potentiel d’une telle collaboration. Nous avons bien progressé dans la construction de la société mère et l’amélioration de nos capacités et nous sommes désormais mieux équipés que jamais pour exploiter l’énergie et la créativité qui se trouvent à travers Au fur et à mesure de notre croissance, nous ouvrirons de nouvelles perspectives de carrière, fournirons des repères de bonnes pratiques et renforcerons notre cadre de développement durable – «Smarter business».

“Pour conclure, je voudrais adresser mes remerciements à tous nos actionnaires, clients, collègues et partenaires commerciaux

pour avoir contribué à la prospérité et au succès de notre famille grandissante. Nos années les plus excitantes nous attendent encore. “