Les ventes de la série Legend Of Zelda se clôturent sur 100 millions d'exemplaires

Nouvelles passionnantes pour les fans de The Legend of Zelda – apparemment, la série The Legend of Zelda est sur le point de toucher 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde.

Selon les statistiques de Wikipédia et Nintendo, la série The Legend of Zelda s'est vendue à 62 millions d'exemplaires en novembre 2011 et à 35,72 millions entre avril 2011 et novembre 2019.

Ventes entre avril 2011 et novembre 2019:

The Legend of Zelda: Skyward Sword – 3,52 millions

La légende de Zelda: Ocarina of Time 3D – 4 millions

La légende de Zelda: un lien entre les mondes – 2,51 millions

The Legend of Zelda: Wind Waker HD – 2,3 millions

Hyrule Warriors – 1 million

The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D – 2,03 millions

The Legend of Zelda: Tri Force Heroes – 1,14 million

La légende de Zelda: Twilight Princess HD – 59,987

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 16,04 millions

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (jeu vidéo 2019) – 3,13 millions

Cela signifie que les ventes totales à vie s'élèvent à 97,72 millions d'unités. Avec le lancement prochain de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, ce chiffre dépassera sûrement les 100 millions d'unités dans un avenir proche.

