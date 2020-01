Les ventes de matériel de commutation japonais ont augmenté d’environ 29% en 2019, dopées par le lancement de Switch Lite

Vous avez apprécié votre Switch ou Switch Lite en 2019? Eh bien, il semble que Nintendo ait lui aussi connu une année meurtrière avec les consoles!

Selon le rapport annuel de Famitsu, les ventes de matériel Nintendo Switch et Switch Lite en 2019 totalisaient 4494000 unités au Japon seulement. Cela représente une augmentation d’environ 29% par rapport aux ventes de matériel Switch japonais au cours de 2018, qui s’élevaient à environ 3482388 unités.

Ce qui est tout aussi intéressant, c’est que les ventes du Switch d’origine n’ont pas beaucoup augmenté. Comme vous le verrez dans le tableau ci-dessous, le lancement du Switch Lite a en fait constitué la majorité de cette hausse de 29% en vendant 1045383 unités après son premier lancement en septembre 2019.

Modèle

2019 (estimé)

2018 (estimé)

Comp Y / Y

Nintendo Switch

3,448,502

3,482,388

129,0%

Nintendo Switch Lite

1 045 383

–

Playstation 4

773 773

1 237 581

70,6%

PlayStation 4 Pro

422 380

457,646

Xbox One S

3,129

4,186

54,2%

Xbox One X

5 186

11 153

D’un autre côté, les ventes de PS4 et Xbox One ont chuté – ce qui est compréhensible étant donné que les deux consoles sont sur le point de sortir. Les ventes de la PS4 en 2019 ont chuté de 29,4% par rapport à 2018, tandis que les ventes de matériel Xbox One en 2019 ont chuté encore plus durement de 45,8%.

Dans l’état actuel des choses, la Nintendo Switch et la Switch Lite balayent clairement la scène du jeu vidéo au Japon! Nous vous ferons rapport lorsque nous entendrons parler de davantage de données sur les ventes à l’avenir.

