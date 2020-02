Les ventes de Nintendo Switch Lite ont battu le commutateur d’origine au Japon pendant deux semaines consécutives

1

La Nintendo Switch Lite, plus portable et colorée, semble être en plein essor au Japon.

Le Weekly Famitsu a publié les derniers tableaux de ventes pour le marché japonais.

Du 17 février au 23 février 2020, la Nintendo Switch Lite a vendu 30 640 unités et la Nintendo Switch a déplacé 10 850 unités. C’est la deuxième semaine consécutive que Switch Lite prend le relais.

En outre, la Nintendo Switch d’origine a tendance à se vendre plus, mais en raison de toutes les nouvelles et épidémies sur les coronavirus, il y a eu une pénurie de la console d’origine. Cette tendance se poursuivra probablement jusqu’à ce que tout en Chine soit contenu et contrôlé.

