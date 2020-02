Les ventes de PlayStation 4 et Xbox One aux États-Unis diminuent à un rythme accéléré

Nous sommes dans les dernières étapes de la génération actuelle de consoles, ce qui signifie que les ventes des systèmes et de leurs logiciels génèrent très peu si on les compare à celles des années précédentes, ce qui est bien sûr attendu. Cependant, les chiffres atteignent des niveaux très bas à l’approche du lancement de la Xbox Series X et de la PlayStation 5.

Selon les informations du NPD Group (via GamesIndustry.biz), les revenus que le marché du jeu vidéo a généré au premier mois de 2020 aux États-Unis ont atteint des chiffres record, mais de manière négative, car au total, c’est 678 $ MDD qui ont généré , ce qui signifie 26% de moins si on le compare à la même période l’an dernier.

Une grande partie de ces résultats industriels sont dus à la mauvaise performance des consoles de génération actuelle, car elles ont chuté de 35% par rapport à l’année dernière et ont généré au total un revenu de 129 MDD. Il convient de noter que l’année dernière, janvier a eu des sorties très importantes, telles que Kingdom Hearts III et Resident Evil 2 (2019), par rapport à celle de 2020, qui n’a été témoin que des débuts de Dragon Ball Z: Kakarot, qui a atteint battre les ventes du puissant Call of Duty: Modern Warfare (2019) et ainsi atteindre la première place des jeux les plus vendus.

En fait, si l’on compare les ventes de PlayStation 4 et Xbox One en janvier 2020 avec celles de PlayStation 3 et Xbox 360 en janvier 2013, celles des systèmes actuels sont considérablement plus faibles, selon Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners. Cette comparaison est intéressante, compte tenu qu’il s’agit du dernier janvier de deux consoles.

La bonne nouvelle est que, si l’on compare les 75 mois sur le marché sur lesquels PlayStation 4 et Xbox One sont disponibles par rapport à la même période de PlayStation 3 et Xbox 360, la base d’acheteurs de ces consoles est 6% plus grande, et 16 % supérieur à celui de la PlayStation 2 et de la Xbox, ce qui montre que l’industrie continue d’afficher de bons résultats, selon Matt Piscatella, analyste chez The NPD Group.

Cette situation n’est pas exclusive aux États-Unis, car, comme nous vous l’avons récemment informé, au Japon, les ventes en janvier étaient très faibles, ce qui résulte de la combinaison de l’absence de lancements et du coût après les vacances.

