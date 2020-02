Les ventes de Ring Fit Adventure augmentent rapidement en Chine en raison de l’épidémie de coronavirus

L’épidémie de coronavirus – officiellement connue sous le nom de COVID-19 – a déjà eu un impact sur la production de la Nintendo Switch en Chine et a forcé certaines sociétés de jeux opérant dans le pays à retarder les prochaines sorties de jeux, et maintenant elle serait liée à l’augmentation des ventes de Ring Fit Adventure. Oh, et les pénuries massives du jeu d’exercice populaire dans le monde entier.

Vous voyez, comme tout le monde en Chine doit s’isoler chez lui, il y a eu une demande accrue pour le dernier jeu d’entraînement de Nintendo. À la baisse, cette demande soudaine a entraîné des pénuries massives dans le monde entier, car les revendeurs chinois achètent tout stock sur lequel ils peuvent mettre la main en grande quantité, puis le revendent bien au-delà du prix suggéré. Daniel Ahmad, analyste principal chez Niko Partners, note un autre facteur contributif: les vidéos virales présentant le jeu.

Les revendeurs chinois continuent d’acheter des stocks outre-mer de Ring Fit Adventure en grandes quantités pour les revendre en Chine, où le package se vend actuellement à plus de 250 $.

Pénuries mondiales + courtes vidéos virales présentant le jeu + impact du coronavirus sur la demande. pic.twitter.com/qrLOy9x8hv

– Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 20 février 2020

Si vous vous demandez comment il est même possible pour les résidents chinois de jouer à Ring Fit Adventure alors qu’il n’est pas encore officiellement disponible dans le pays, ils peuvent toujours importer des jeux de l’extérieur de cette région et les jouer sur leur Nintendo Switch Tencent spécial. Cependant, les modèles de commutateurs dans d’autres parties du monde ne peuvent pas jouer à des jeux en provenance de Chine.

Ring Fit Adventure n’est pas le seul produit Switch touché par l’épidémie de coronavirus. Plus tôt cette semaine, il a été signalé que la production de la console Switch sur le thème des animaux au Japon avait été affectée, repoussant les précommandes au 7 mars. Les ventes du système de modèles originaux de Nintendo ont également pris un coup dans les charts japonais de cette semaine.

