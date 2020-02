Les ventes de Witcher 3 augmentent de plus de 500% à la suite d’une émission de télévision

L’émission de télévision Witcher sur Netflix s’est révélée incroyablement populaire pour le réseau de streaming, mais ce n’est pas seulement Netflix qui en profite. The Witcher 3: Wild Hunt a vu son plus grand jour sur Steam après la sortie de la série, et il est maintenant confirmé que les ventes du jeu aux États-Unis ont bondi de plus de 500% après le début de la série.

Les ventes de copies physiques de The Witcher 3 en décembre 2019 ont augmenté de 554% par rapport à décembre 2018, selon NPD. On s’attendait à ce que les ventes augmentent en 2019, quel que soit le salon, car The Witcher 3 est arrivé à Switch en octobre. Cependant, même en excluant Switch, les ventes de The Witcher 3 en décembre 2019 ont augmenté de 63%, selon NPD.

Il convient également de noter que ces chiffres concernent uniquement les ventes de jeux physiques.

Les ventes physiques des livres Witcher ont également augmenté, augmentant de 562% dans les deux semaines suivant la sortie de l’émission de télévision. Vous pouvez consulter le blog complet de NPD pour voir une ventilation de l’impact de l’émission de télévision The Witcher sur la marque plus large en 2019.

L’émission Witcher TV est basée sur la nouvelle série d’Andrzej Sapkowski, que CD Projekt Red a également adaptée pour sa franchise de jeux vidéo. L’émission de télévision revient pour une deuxième saison en 2021, et la showrunner Lauren S. Hissrich a promis qu’elle serait plus “linéaire” après la réception des chroniques sinueuses de la saison 1.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.