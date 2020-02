Les ventes de Witcher 3 aux États-Unis en hausse de 554% après le salon Netflix

14 février 2020 – 10h13

Les ventes de The Witcher 3 aux États-Unis ont connu une augmentation colossale dans le sillage de l’émission télévisée Netflix.

C’est selon le tracker de marché The NPD Group, qui rapporte que les ventes physiques du RPG fantastique de CD Projekt RED 2015 ont connu une augmentation de 554% en glissement annuel en décembre 2019 après le lancement de la série télévisée à la fin de ce mois.

L’émission Netflix a également vu The Witcher 3 voir un joueur concurrent de tous les temps en haut sur Steam, et était le titre le plus vendu sur la plate-forme de Valve au début de 2020.

La série télévisée Witcher était également sur la bonne voie pour être la plus grande première série de Netflix, selon le rapport financier de la plate-forme de streaming pour les trois mois se terminant le 31 décembre 2019. Une deuxième série est en cours en 2021, tandis que Netflix apporte un anime Witcher TV spectacle intitulé Nightmare of the Wolf avec la société d’animation coréenne Studio MIR.

L’émission Netflix a également entraîné une augmentation de 562% des ventes des livres physiques de Witcher, tirée par la compilation de nouvelles The Last Wish sur laquelle une grande partie de la première série est basée.

Editeur – PC Games Insider

