Les ventes du printemps débutent au GOG avec des milliers de jeux classiques et modernes proposés

Une promotion spéciale vous permet d’obtenir gratuitement du matériel supplémentaire de la saga The Witcher.

Grands jeuxclassique et moderneIls sont en vente chez GOG à l’occasion de leurs soldes de printemps déjà traditionnels, où vous pouvez trouver des titres à prix discount dejusqu’à 90%. Cette nouvelle promotion sera disponible jusqu’au 30 mars, avec un catalogue de plus de 2500 jeux au choix.

Le magasin a préparéplusieurs packsbasé sur les genres ou les grandes entreprises du secteur, comme Ubisoft, 1C ou Deep Silver, en plus de présenter également des offres importantes dans la saga The Witcher. Êtes-vous un fan des aventures de Geralt de Rivia? Comme nous l’avions déjà prévu, pour un temps très limité, vous pouvez télécharger gratuitement du matériel de The Witcher, comme de la musique et de l’art du jeu.

Les offres GOG seront disponibles jusqu’au 30 marsLes fans de la stratégie qui n’ont pas en leur possession le fantastique XCOM 2 de Firaxis Games peuvent obtenir ce titre de combat au tour par tourSans DRMavec une remise de 75%, ce qui met son prix à un peu plus de 12 euros. Il existe également des packs dédiés aux grands RPG, aventures ou classiques de l’industrie du jeu vidéo.

Sortie très récemment dans la boutique numérique de CD Projekt, toute la saga Dishonored est en vente avec une remise de 60%, qui vous permettra d’obtenir vos jeux et DLC pour 27,99 euros. Cette promotion intervient peu de temps après l’annonce des nouvelles politiques de remboursement des jeux vidéo sur GOG. Êtes-vous intéressé par l’un des jeux de vente? Que recommanderiez-vous à la communauté 3DJuegos?

En savoir plus sur: GOG et offres.

.