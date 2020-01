Les ventes numériques de Nintendo ont augmenté de près de 50% en glissement annuel

© Nintendo Life

Les propriétaires de commutateurs adorent les jeux en boîte, peut-être plus que leurs amis propriétaires de PS4 et Xbox One. Cependant, la hausse des ventes numériques est encore apparente même sur le terrain de Nintendo, et le récent rapport financier de la société montre que le contenu téléchargeable génère beaucoup d’argent pour l’entreprise.

Selon Nintendo, «les versions téléchargeables des logiciels et des logiciels téléchargeables pour Nintendo Switch, ainsi que la contribution de Nintendo Switch Online tout au long de l’exercice» ont contribué à faire passer les ventes numériques globales à 124,9 milliards de yens, ce qui est un chiffre impressionnant de 48,3. augmentation en pourcentage sur une base annuelle.

L’opération mobile de Nintendo – qui pourrait être considérée comme une conséquence de l’activité numérique de Nintendo – a atteint 36,9 milliards de yens, soit une augmentation de 10,6% sur une base annuelle.

