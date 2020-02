Les ventes sur PS4 et Xbox One chutent après la révélation précoce des consoles de nouvelle génération

Par Emily Gera,

Dimanche 16 février 2020 19:45 GMT

Les ventes de PS4 et Xbox One aux États-Unis diminuent plus rapidement que prévu, selon un rapport des analystes de marché NPD Group.

Les dépenses en matériel ont diminué de 35% en janvier par rapport à la même période en 2019. De même, les dépenses totales pour l’ensemble du matériel, des logiciels, des accessoires et des cartes de jeu ont baissé de 26% par rapport à l’année dernière.

“Un rapport intéressant à tirer du rapport américain NPD est que les ventes de matériel PS4 et XB1 en janvier 2020 sont considérablement inférieures à celles de PS3 et 360 en janvier 2013”, écrit Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners sur Twitter. «Les consoles de nouvelle génération sont à nos portes, mais les deux diminuent plus fortement que prévu. Switch continue de rester stable. “

Une conclusion intéressante du rapport NPD américain est que les ventes de matériel PS4 et XB1 en janvier 2020 sont considérablement inférieures à celles de PS3 et 360 en janvier 2013.

Les consoles de nouvelle génération sont à nos portes, mais les deux diminuent plus fortement que prévu.

Le commutateur continue de rester stable. https://t.co/tBfiJVvJRd

– Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 14 février 2020

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Il attribue le déclin à une combinaison de plusieurs facteurs, notamment le fait que les systèmes PlayStation 4 et Xbox One ont «tenu aux prix actuels pendant un certain nombre d’années», ainsi que «l’impact des premières annonces pour PS5 / XSX avec [backward compatability]”.

Un récent virage vers les jeux HD sur plusieurs appareils pourrait également avoir affecté les ventes, ajoute-t-il, ainsi que le nombre de retards triple-A de premier plan de Cyberpunk 2077 à The Last of Us 2.

Pour en savoir plus sur ce que nous savons jusqu’à présent des spécifications de la PS5, des jeux confirmés, de la cible de sortie et plus encore, consultez le lien. Nous avons également une page similaire pour la Xbox Series X.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.