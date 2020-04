Les véritables backstories des personnages de fond de Final Fantasy VII Remake

Image: Square Enix

Final Fantasy VII Remake est l’un des jeux vidéo les plus luxueux auxquels j’ai jamais joué. Près de 20 heures plus tard, le modèle de personnage de Cloud me fait toujours haleter à chaque fois que je le vois sous un nouvel angle. Les tuyaux friggin ‘de ce jeu racontent une histoire, avec des textures crasseuses qui me donnent l’impression de pouvoir tendre la main et toucher l’avenir mais aussi l’année 1997. Mais il y a aussi des personnages non-joueurs à Midgar qui ressentent, pour le dire légèrement, un peu déplacé.

Si vous avez joué au moins deux heures sur le jeu, vous savez probablement de qui je parle. Final Fantasy VII Remake regorge de PNJ accessoires, souvent sans nom, qui parcourent les bidonvilles et les ruelles de Midgar. Certains vous proposent des sidequests. D’autres jaillissent d’une ligne de dialogue ou deux, pour donner une saveur au monde. Visuellement, ils n’adhèrent à aucune esthétique particulière. La seule chose qu’ils ont en commun est qu’ils semblent tous provenir de différents jeux vidéo préexistants.

Je ne leur en veux pas, ni au jeu, pour cela. Final Fantasy VII Remake est une production à l’échelle gargantuesque, j’imagine, a exigé un travail vraiment intense de ceux qui ont façonné son monde. Faire briller chaque personnage avec le même niveau de détail que Cloud, Aerith et ces tuyaux ne serait tout simplement pas pratique, et le coût humain aurait sans aucun doute été élevé. Mais ce n’est pas seulement une question de fidélité. Il est difficile de ne pas se laisser distraire par les looks trop contemporains et désarmants de ces PNJ. Je regarde l’armure de détritus vissée de Cloud et j’imagine les gens qui habiteraient le monde qui ont nécessité sa construction. Ce ne sont pas ces gens. Donc, pour me donner une certaine tranquillité d’esprit, j’ai décidé de leur donner des histoires qui expliquent d’où ils viennent avant d’enrouler les condiments dans le sandwich de surveillance de plaque métallique de Shinra.

Guy de garde

Lorsque j’ai rencontré ce type lors d’une première quête secondaire de Final Fantasy VII Remake, je savais que je le reconnaissais, mais je ne pouvais pas dire pourquoi. Quelques heures plus tard, j’ai réalisé que je l’avais créé dans Tony Hawk’s Pro Skater 3 en 2001. Apparemment, dans les années qui ont suivi, il a pris un concert comme un ou peut-être même plusieurs types dans Ghost Recon Wildlands. C’est probablement là qu’il a obtenu l’arme.

Homme effrayé

Rude of Final Fantasy VII Remake pour ne pas reconnaître que le nom de Scared Man est en fait Brian, car allez, évidemment. Il aime la bière artisanale et le golf de frisbee, mais vous le connaissez probablement mieux grâce à son rôle récurrent en tant que gars qui apparaît rarement sur votre chronologie Facebook, et à chaque fois, vous vous dites “Comment puis-je même connaître cette personne?” Ensuite, vous vérifiez, et vous vous dites “Oh, c’est vrai.” Vous passez par ce cycle une fois par mois ou deux. Vous ne lui parlerez plus jamais.

Item Shop Dude

C’est un acteur de voix de jeu vidéo assez clairement noté et sans âge étant Troy Baker. Étrange qu’il n’ait pas été crédité pour ce rôle, étant donné que Square Enix a utilisé sa pleine ressemblance.

Garçon

Il s’agit bien évidemment de Scared Man né Brian, enfant portant un uniforme de boy-scout.

Voyou

Écoutez, j’adore les jeux Yakuza aussi, mec, mais vous devrez faire preuve d’un peu plus de flexibilité si vous voulez obtenir un travail cohérent dans d’autres jeux.

Ce gars

La légende parle d’un homme qui a été aspiré dans un trou de ver spatio-temporel alors qu’il se tenait à l’intersection précise d’American Apparel et d’Urban Outfitters. Voici cet homme. Il s’avère que le trou de ver l’a recraché à Midgar, où il a immédiatement continué ce qu’il faisait avant de se détacher du tissu de la réalité: le DJ-ing.

Wymer

Wymer n’a pas de moto. Wymer a un chat. Wymer veut que vous pensiez qu’il a une moto. Wymer ne veut pas que vous pensiez qu’il a un chat.

Vieil homme

Voici ton père! Comment ne reconnaissez-vous pas tous votre propre père? Cela doit être vraiment gênant pour vous.

Mystery Woman

Dans Final Fantasy VII Remake, cette femme est une enseignante très bavarde. Elle était également enseignante dans Spider-Man (2018), mais elle n’a pas eu le temps de vous le dire car vous, en tant que Spider-Man, l’avez presque frappée à la tête avec une portière destinée à un criminel . Aujourd’hui, Mystery Woman passe ses heures de travail à enrichir la jeunesse de Midgar de connaissances et ses nuits à détester Spider-Man.

Sarah

Elle pourrait en fait juste être un personnage de Final Fantasy VII. Peut être? Sa tenue est la plupart du temps là-bas.

Damon

Honnêtement, je me fiche de savoir qui est Damon ou d’où il vient. Damon craint. Putain Damon.

