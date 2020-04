Les versions de Netflix, HBO et Amazon pour avril 2020 qui pourraient vous intéresser si vous aimez les jeux vidéo

Des titres classiques qui étaient des films, des films qui étaient de grands jeux et le meilleur hommage du cinéma aux jeux vidéo.

Certes, au cours de ces semaines, où nous passons plus de temps à la maison, vous serrez tout le catalogue des différentes plateformes de streaming pour les séries et les films. Un moment idéal pour accrocher un marathon après l’autre, rattraper son retard sur les saisons qui ont peut-être été décrochées sur votre liste de tâches, faire une autre découverte cinématographique ou remettre votre dernier match sur la bonne voie.Spider-mansur PS4.

Nous passons en revue les premières les plus intéressantes deNetflix, HBO et Amazon Prime Video, sans oublier que Disney + vient d’arriver en Espagne avec un immense catalogue parmi lequel vous trouverez la saga Star Wars et vos super-héros Marvel préférés. Si vous ne l’avez pas encore essayé, n’oubliez pas que dans 3DJuegos, nous expliquons comment regarder Disney + sur PS4 et Xbox One.

Parmi nos sorties préférées pour le mois d’avril, nous trouverons des jeux classiques comme le mythique Rampage ou le film avec plus de guides sur l’histoire des jeux vidéo: Ready Player One. Ce sont nos favoris pour avril 2020.

Ready Player One (HBO, Netflix)En commençant par le roman d’Ernest Cline, l’essentiel Steven Spielberg dirige tout un spectacle visuel dédié à la nostalgie culturelle des années 80 et 90, et qui a des jeux vidéo comme protagonistes principaux d’une scène pleine d’effets spéciaux et de camées étonnants dans l’industrie.

Les guerriers (Netflix)Peut-être que le film de Walter Hill “ Les maîtres de la nuit ” vous a surpris très jeune, mais ce classique a inspiré un titre de RockStar Games au rythme rapide avec les éléments les plus reconnaissables du développeur: violence, vol qualifié, vol qualifié, un sens sombre de de l’humour et une solide section technique.

Fantôme dans le shell: SAC_2045 (Netflix)Si le corps vous demande du cyberpunk, faites attention à cette nouvelle série d’animation basée sur le travail de Masamune Shirow, qui ne manque pas de politique, de criminalité numérique et de toutes sortes de réflexions sur l’âme et l’identité. Vous vous souvenez des jeux sur les deux premières PlayStation?

Rampage (Netflix, HBO et Prime Video)Rampage et son protagoniste Dwayne Johnson adaptent au cinéma la série mythique de jeux de combat d’énormes monstres entre avenues et gratte-ciel. Le film atteint les trois principales plateformes de streaming afin que personne ne se retrouve sans sa part de Midway Games.

Recommandation de geek: Spider-Man (HBO)En avril, les visages de Tobey Maguire et d’Andrew Garfield seront couverts par le masque mythique de Spider-Man sur HBO, qui ajoutera à son catalogue les trois films de Sam Raimi et The Amazing Spider-Man et sa suite. Cela vous donne envie de profiter à nouveau du jeu PS4, non?

