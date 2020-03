Les versions plus petites des correctifs Rainbow Six Siege peuvent ralentir en raison du coronavirus

Par Sherif Saed,

Jeudi 19 mars 2020 10:56 GMT

Le développement de Rainbow Six Siege pourrait ralentir en raison du coronavirus.

Beaucoup dans les studios d’Ubisoft travaillent maintenant à domicile, et cela inclut la Rainbow Six Siege équipes. Dans un message officiel, le développeur a expliqué comment cela affecterait la cadence des correctifs et le développement en coulisses.

“Alors que l’expérience de jeu au jour le jour restera inchangée sur Rainbow Six Siege, nous prévoyons que des correctifs plus petits seront supprimés à court terme”, a déclaré le développeur sur Twitter.

«Cela n’affectera pas le contenu à venir prêt à être publié dans la mise à jour actuelle. Cependant, nous évaluons l’impact sur les futures versions de contenu prévues et nous tiendrons la communauté au courant des changements de calendrier qui pourraient survenir. »

Un message de l’équipe Rainbow Six Siege: pic.twitter.com/VltKGPxvVB

– Rainbow Six Siege (@ Rainbow6Game) 18 mars 2020

Le premier module complémentaire de l’année 5 de Siege, l’opération Void Edge, lancé la semaine dernière, mais cela ralentira les ajustements d’équilibre et d’autres petits correctifs qui suivent généralement les grandes versions.

