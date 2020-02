Les versions PS5 et Xbox Series X pourraient être retardées en raison d’un coronavirus

Ces derniers jours, nous avons vu comment le coranovirus a affecté la production de logiciels et de matériel Nintendo Switch au Japon. Cependant, Il est possible que la PS5 et la nouvelle Xbox souffrent d’un retard en raison des cas croissants de cette maladie et des entreprises qui ferment leurs portes pour éviter une nouvelle contagion.

Parce que la Chine, le pays le plus touché par le coronavirus, est un élément fondamental de la production des nouvelles pièces de la plateforme, Il est possible que la PS5 et la Xbox Series X ne respectent pas leurs dates de sortie «vacances» 2020. Plusieurs rapports ont révélé que Foxconn, l’une des sociétés qui fournit une assistance pour la fabrication de consoles, a envoyé plusieurs de ses employés en quarantaine. Selon un cadre de Nikko Asian Review:

“La situation [del coronavirus] en Chine, cela pourrait affecter le calendrier de production. »

Dans le meilleur des cas, Sony et Microsoft pourront vendre leurs consoles pendant les vacances 2020, mais avec un matériel moins fourni que prévu. Dans le pire des cas, ces plateformes pourraient atteindre le marché jusqu’en 2021.

Selon le groupe Jefferies, une société américaine dédiée au secteur financier, si les arrêts de production en Chine dépassent un mois, il est possible que emplacements de plusieurs jeux souffrent d’un retard (comme cela s’est produit avec le port de The Outer Worlds on Switch).

«Le secteur des jeux vidéo fabrique actuellement, ou commence à faire, un changement de génération de produit unique dans plusieurs années [programado] pour la saison des vacances 2020. “

Pour le moment, ce n’est qu’un rapport et une hypothèse, il n’y a pas de déclaration officielle de Sony et Microsoft que cela devienne une possibilité. Cependant, étant donné que de plus en plus d’entreprises technologiques sont affectées par le coronavirus, c’est un avenir à considérer.

