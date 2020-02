Les vétérans de la molécule des médias apportent des chevaliers et des vélos d’aventure coopérative à l’âge adulte pour changer – Fonctionnalité

Annoncé la semaine dernière comme venant à Switch la première semaine de février, Chevaliers et vélos est une belle aventure de puzzle coopérative se déroulant en Grande-Bretagne dans les années 80. Développé par Foam Sword, un groupe indépendant, il suit Nessa et Demelza alors qu’ils explorent à vélo les plages, les forêts et les ruines de leur maison, l’île fictive de Penfurzy. Naturellement, ils entrent dans toutes sortes de paysages dans cette aventure Goonies-esque qui est sortie sur PS4 et PC l’année dernière mais semble sur mesure pour Nintendo’s Switch.

Construit par des vétérans du studio de développement Sony Media Molecule après un Kickstarter réussi, les développeurs ont des jeux tels que Petite grosse planète, Arracher et Cliquet et Clank sur leurs CV. Nous avons rencontré les fondateurs de Foam Sword – l’artiste Rex Crowle et le programmeur Moo Yu – pour discuter du développement de Knights and Bikes, de l’attrait durable des années 1980 et des dangers étranges et inattendus de la commutation des boutons d’annulation / confirmation pour Switch.

Nintendo Life: Pour les personnes qui ont peut-être manqué la sortie de la PS4 / PC l’année dernière, parlez-nous du jeu et de ses prémisses.

Rex: Knights And Bikes est une aventure-action pour 1 ou 2 joueurs (coop) où vous incarnez un couple d’enfants explorant une île anglaise dans les années 1980 à la recherche d’un légendaire trésor perdu. Il y a beaucoup d’exploration, de résolution d’énigmes et de combats dans une histoire classique de passage à l’âge adulte.

En ce qui concerne le gameplay, vous aurez des conversations avec les habitants de l’île, explorerez le monde principal sur vos vélos et plongerez dans les niveaux avec une brassée de frisbees, de ballons aquatiques et d’autres armes improvisées pour faire face à une ancienne malédiction qui essaie d’arrêter votre trésor. -chasser.

Et en cours de route, vous collecterez du butin afin de pouvoir améliorer et personnaliser vos vélos, participer à des mini-jeux compétitifs bonus et prendre soin de votre oie de compagnie, le capitaine Honkers!

Le cadre de l’île du jeu semble très spécifiquement britannique et vous avez déjà dit comment vous avez été influencé par l’expérience de l’enfance et des films comme The Goonies. Quelles autres influences étaient présentes dans votre esprit pendant le développement et que pensez-vous de ce style d’histoire de passage à l’âge adulte des années 80 qui continue de résonner pendant près de quatre décennies?

Rex: Mis à part les expériences personnelles et ces films des années 1980, les plus grandes influences de jeu sur le jeu étaient Secret de mana et aussi Attaché à la terre. Secret of Mana à cause du jeu coopératif et Earthbound pour son histoire douce-amère de grandir et son mélange de vie quotidienne avec une aventure plus fantastique.

alors que nous étions un peu inquiets du chevauchement [with Stranger Things] au départ, cela a en fait aidé à présenter plus de joueurs à une époque antérieure à Internet

C’est une question intéressante de savoir pourquoi les années 80 continuent de plaire au public moderne. Initialement, il semblait que cette règle d’écriture lâche de définir les choses 30 ans avant le présent (beaucoup de films des années 1980 se déroulent dans les années 1950). Cela fait assez longtemps dans le passé que c’est «spécial» mais il n’y a pas si longtemps qu’il devient difficile à comprendre. Les années 1980 semblent être une époque où beaucoup d’expériences quotidiennes d’aujourd’hui ont vraiment commencé à décoller sous une forme antérieure: talkies-walkies pour que vous puissiez «appeler» vos amis, Walkmans pour pouvoir écouter de la musique en déplacement (ou sans que vos parents crient) chez vous!) et une augmentation générale de la communication et du consumérisme pop.

Mais le temps continue d’avancer et l’attrait des années 1980 semble toujours se poursuivre. Pendant que nous développions le jeu, une chose appelée “Choses étranges»Est arrivé, ce qui a certainement ravivé un intérêt supplémentaire dans le cadre des années 1980, le présentant maintenant à des téléspectateurs qui n’ont jamais vécu cette époque la première fois. Et même si nous étions un peu inquiets au sujet du chevauchement au départ, cela a en fait aidé plus de joueurs à se familiariser avec Internet avant, lorsque vous rouliez sur votre vélo et vous mêliez à toutes sortes d’aventures.

Avec Foam Sword étant formé de vétérinaires de Media Molecule – y a-t-il eu des leçons spécifiques tirées des jeux précédents qui ont influencé le développement de Knights and Bikes?

Meuglement: Un moment pendant Petite grosse planète Le développement qui m’est toujours resté a été la première fois que j’ai réussi à créer quelque chose en collaboration avec l’éditeur de niveau en jeu. J’étais juste en train de déconner avec les concepteurs sans aucun plan réel, juste en train de coincer, mais contrairement à d’autres tentatives lorsque les outils se sont effondrés avant de pouvoir gérer quoi que ce soit, nous nous sommes vraiment mis ensemble et avons fait un dragon cracheur de feu. Je pense que l’idée d’avoir de l’espace pour explorer et jouer avec des amis avec des capacités radicalement différentes était quelque chose qui m’est vraiment resté et je voulais vraiment capturer dans Knights and Bikes.

L’autre concept dont je me suis souvenu était le drame élevé lorsque les autres joueurs mettent leur destin entre les mains d’un seul joueur et le grand sentiment de satisfaction lorsque vous êtes en mesure de porter vos amis, mais aussi l’hilarité qui s’ensuit souvent en cas d’échec. Je pense que ce type de dynamique entre les joueurs est si important pour moi en tant que noyau de jeu.

Le style artistique est fantastique. L’aspect du jeu a-t-il été défini dès le début ou a-t-il évolué tout au long du développement?

c’était une décision consciente avec ce projet de ne pas aller “hyper 1980” dans son apparence (et tout cela devenait une auto-parodie de néon et de chrome)

Rex: L’idée sous-jacente était là depuis le début, mais obtenir la bonne exécution a pris un peu plus de temps. Il était principalement motivé par la nécessité de garder le processus de le rendre aussi simple que possible afin que le plus de temps possible puisse être consacré à un large éventail d’environnements et de situations et non pas tant à des processus de développement complexes. Nous savions donc que ce serait presque toutes les peintures 2D dans un monde 3D, car cela donnerait aux joueurs le type d’environnement qu’ils pourraient vraiment explorer, mais avec plus d’un style pictural de livre d’images.

Le style de peinture actuel essaie de donner l’impression que vous voyez le monde à travers les yeux des enfants du jeu. Il est peint avec le genre de matériaux qu’ils pourraient utiliser s’ils essayaient de décrire les aventures qu’ils vivent. Matériaux d’art comme la peinture, la craie et les pastels. Et avoir ce style signifiait que nous pouvions ensuite faire déformer le paysage et changer en fonction de l’imagination des enfants. Une grande partie de l’histoire des jeux concerne à quel point ils imaginent. Ils ont été élevés sur un régime de dessins animés et de bandes dessinées, alors quand ils tombent sur un vieux conte d’un trésor légendaire, c’est leur imagination qui se déchaîne et transforme vraiment une station balnéaire délabrée en une grande aventure.

Pour la partition, vous avez recruté Daniel Pemberton qui a travaillé sur une multitude de projets pour la télévision, le cinéma et les jeux. À la lumière du caractère personnel de l’histoire et du cadre, cette collaboration était-elle très différente des projets précédents? Lui avez-vous donné une direction ou des idées précises, ou l’avez-vous simplement laissé faire son truc?

Rex: Je travaille avec Daniel sur des projets depuis près de 20 ans, nous avons donc une amitié étroite et beaucoup de confiance car nous nous connaissons si bien. La plupart du temps, sa composition se fait «en image», donc je vais généralement jouer un segment du jeu encore et encore (mais en direct, pas un enregistrement, donc il peut voir toutes sortes de façons différentes de jouer) et nous allons discuter des émotions que nous voulons susciter dans le public, et il commencera à jouer quelque chose dessus. Et d’ici peu, un morceau entier sera construit autour de ces phrases initiales sur le clavier.

Bien que ce soit une décision consciente avec ce projet de ne pas aller “hyper 1980” dans la façon dont il avait l’air (et tout cela devenait une auto-parodie de néon et de chrome), j’ai été surpris qu’il ne veuille pas aller très synthétiseur-y avec le thème principal de notre vidéo Kickstarter. Mais c’était totalement la bonne approche pour avoir quelque chose d’un peu plus intemporel et classique. Après tout, beaucoup de grands films de cette période avaient des bandes sonores orchestrales et l’adoption d’une approche similaire permettait une gamme émotionnelle beaucoup plus large.

Il s’avère que les joueurs (en particulier les testeurs) écrasent tout le temps le bouton de confirmation.

Après avoir établi ce bar, il y avait aussi beaucoup d’espace pour s’amuser et créer des atmosphères très différentes. Je voulais vraiment que le jeu s’ouvre avec une piste punk, quelque chose de fort et brut, qui donnerait l’impression que les enfants jouaient la piste eux-mêmes, et j’ai décidé que c’était vraiment leur histoire qu’ils vous racontaient. Et cette piste est devenue “I Want To Ride My Bike” que vous pouvez également entendre sur certaines de nos remorques, et a totalement capturé cette énergie et cette excitation de rouler trop vite dans une bataille imaginaire avec une lance à balai et votre ami à côté.

Daniel est très en demande ces jours-ci pour composer des films comme[[Dans le] Spiderverse et le nouveau Oiseaux de proie c’était si agréable pour lui de trouver encore un peu de temps pour nous!

En tant que jeu en coopération, Knights & Bikes semble parfait pour Switch. Quels ont été les plus grands défis du développement de cette version?

Meuglement: Cela va sembler un peu bizarre, mais l’un des plus grands défis est venu de la commutation des boutons de confirmation et d’annulation dans les menus. Pour les autres versions de Knights and Bikes, confirmez qu’il s’agit du bouton de la face inférieure et annuler est à droite. Pour Switch, la norme de menu est l’inverse, ce qui ne devrait pas être un gros problème. Cependant, nous avons commencé à obtenir un tas de nouvelles erreurs avec le jeu que je n’avais jamais vu auparavant sur PS4 ou PC. Il s’avère que les joueurs (en particulier les testeurs) écrasent tout le temps le bouton de confirmation. Et lorsque le bouton de confirmation était le bouton de capacité de base, cela n’a causé aucun problème majeur car la plupart des capacités ne sont qu’une seule fois sans aucun effet secondaire. Cependant, lorsque le bouton de confirmation est également le bouton qui fait des choses comme des high-fives ainsi que caresser et nourrir des oies, il a déclenché ces interactions aux moments les plus étranges, en particulier juste avant les cinématiques ou au milieu des cinématiques, ce qui pourrait provoquer toutes sortes de problèmes. Donc, en fin de compte, l’échange de ces boutons nous a ouvert les yeux sur une catégorie de bogues que nous n’avions jamais vus auparavant et m’a encouragé à faire beaucoup plus de tests en écrasant simplement des boutons aléatoires à tout moment.

Y a-t-il des changements ou des ajouts à la version Switch du jeu à partir d’autres plateformes?

Meuglement: Notre objectif était de fournir la même expérience que les joueurs avaient sur les autres plateformes. Nous ne voulions pas expédier un jeu réduit ou simplifié, il s’agissait donc toujours de trouver des moyens techniques pour nous assurer que nous n’avions pas besoin de modifier la conception ou les ressources du jeu. Je dirais cependant que même sans avoir à apporter de changements majeurs, jouer au jeu sur Switch semble vraiment spécial d’une manière différente. Tout d’abord, avoir le jeu entre vos mains, prêt à sauter à tout moment semble un peu magique. Être capable de jouer pendant 10 ou même 15 minutes lors d’un voyage en métro était super. Mais il y a aussi la possibilité de décoller un contrôleur et de passer en coopérative. Vous n’avez pas besoin d’acheter de contrôleurs supplémentaires ni même d’apporter des extras avec vous. À tout moment, vous pouvez rebondir entre un joueur unique et une coopérative locale et cela rend vraiment beaucoup plus facile de jouer avec un ami ou d’obtenir de l’aide d’un ami lorsque vous en avez le plus besoin.

Knights and Bikes a été un succès de Kickstarter, et de nombreux développeurs se sont tournés vers cela et d’autres plateformes de financement participatif – avec plus ou moins de succès. Comment avez-vous trouvé l’expérience du crowdfunding? Le feriez-vous à nouveau? De l’extérieur, cela ressemble à une véritable épée à double tranchant.

Meuglement: J’ai trouvé que toute l’expérience Kickstarter était merveilleuse. Nos bailleurs de fonds ont été extrêmement solidaires tout au long du processus, infiniment patients et juste une joie de passer du temps avec. Non seulement les bailleurs de fonds étaient formidables, mais le cadre de Kickstarter était également très bien pour le projet. Une habitude dans laquelle nous avons mis la campagne en place consistait à fournir une mise à jour mensuelle chaque mois le premier du mois. Ce fut une énorme remontée du moral tout au long du projet, à la fois pour nous rappeler ce que nous avons accompli au cours du mois, mais aussi pour entendre nos cinq mille contributeurs qu’ils étaient heureux et toujours plus excités de jouer le résultat final.

Enfin, y a-t-il des jeux d’autres développeurs que vous appréciez récemment, sur Switch ou ailleurs?

Rex: Je joue généralement sur mon Switch tout en étant assis sur un vélo d’appartement. C’est ce qui m’a gardé en vie en attendant que les builds soient compilées ou les uploads terminés pendant la création de Knights And Bikes! J’aime donc les jeux qui semblent correspondre à la vitesse du mouvement sur le vélo d’exercice, ou qui ne sont pas trop intenses lorsque je joue en pédalant. J’ai rejoué Skyrim récemment sur elle et à vélo mon chemin autour de l’Ancien Empire (je ne voyage jamais rapidement ou n’utilise pas de chevaux parce que cela gâche ma balade). Mario Vs Rabbids est probablement mon jeu préféré global sur le système bien que Considère-le! m’a diverti récemment.

Merci à Rex et Moo pour leur temps. Knights and Bikes est sorti le 6 février et est maintenant en pré-commande pour 19,99 $ / 19,79 £ / 21,99 € sur le Switch eShop, avec une remise de 10% sur la pré-commande également. Faites-nous savoir ci-dessous ce que vous pensez ou si vous avez joué au jeu ailleurs.

