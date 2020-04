Les villageois de Animal Crossing font maintenant référence à Brewster, une mise à jour de café est-elle imminente?

Si Animal Crossing: New Horizons n’est pas la première entrée que vous avez joué dans la série de simulation de style de vie de Nintendo auparavant, vous savez probablement que beaucoup de choses manquent dans le jeu dans son état actuel.

Bien qu’il n’y ait aucune garantie que certains personnages et bâtiments reviendront, le dialogue villageois récemment découvert semble suggérer que la section galerie d’art du musée Blathers – de faux tableaux et tout le reste – pourrait faire son retour, peut-être même en tant que DLC.

Maintenant, pour ajouter à cela, un enregistrement dans le jeu faisant le tour sur Twitter capture un villageois faisant référence à Brewster – le personnage de pigeon récurrent qui est apparu tout au long de la série et a dirigé son propre café dans Animal Crossing: New Leaf.

Brewster a été mentionné … #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/BgRZr02zcH— Cheryl 🍙 Isle of le potato (@sliceofcy) 6 avril 2020

Une capture d’écran séparée, en français, fait même référence à “ The Roost ” – alias. Café de Brewster à New Leaf.

Bien qu’il y ait plus de preuves qui circulent, nous allons aller au fond et dire que tout indique que plus de contenu – et potentiellement DLC – sera ajouté au jeu dans un proche avenir. Pour l’instant, cependant, il devrait être traité comme un bavardage animalais régulier et rien de plus.

Pensez-vous que nous verrons des visages d’animaux plus familiers s’installer à New Horizons? Partagez vos réflexions ci-dessous.

