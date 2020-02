Les villes isométriques sont les meilleures villes

Fine ArtFine ArtFine Art est une célébration du travail des artistes du jeu vidéo, présentant le meilleur de leurs portefeuilles professionnels et personnels. Si vous êtes dans l’entreprise et que vous souhaitez partager des œuvres d’art, contactez-nous! PrevNextView All

Plarium Global est un studio de jeux mobiles dont le département artistique de Kharkiv est responsable de nombreux environnements jolis et d’une conception de personnages sympa.

Les meilleurs jeux vidéo isométriques

Il y a juste quelque chose à propos des jeux vidéo avec un point de vue isométrique, n’est-ce pas? Quelque chose de … mignon

Je sais que les jeux mobiles sont à 99%, mais il y a quelque chose dans le style d’art isométrique que de nombreux jeux de stratégie utilisent, ce qui me donne envie de plus de titres sur d’autres plates-formes. Seulement sans prix d’éviction.

Vous pouvez voir plus d’informations sur l’équipe de Plarium ici.

