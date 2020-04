Les vitesses d’overdrive du Racer 80 d’inspiration rétro sur l’eShop Switch au début du mois prochain

Après une allumeuse coquine en mars, c’est désormais officiel – le 7 mai, le rétro coureur Overdrive des années 80 tire sur le Switch eShop en Amérique du Nord, en Europe et dans plusieurs autres endroits. Il n’y a actuellement aucun mot sur le prix.

Si vous aimez les jeux de course classiques comme Out Run et Top Gear ou ont joué des versions plus récentes comme Horizon Chase Turbo, Le prochain titre d’Insane Code devrait être votre type de coureur. Et si le nom vous semble familier, c’est parce qu’il a déjà été publié sur l’eShop 3DS en 2017. Voici l’annonce officielle de Twitter:

La version #Nintendo #Switch de # 80sOVERDRIVE sera en ligne le 07.05.2020 en Europe, en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique! #nindies #indiedev Fabriqué avec #monogame pic.twitter.com/1ZPpMnZc5b – OVERDRIVE des années 80 (@ 80soverdrive) 24 avril 2020

Selon le site Web du jeu, ce coureur de pixel art 2D est conçu pour vous transporter dans le temps lorsque les jeux de console et d’arcade 8 bits et 16 bits étaient à leur apogée.

Vous affronterez des adversaires dans un mode carrière, serez poursuivi par la police, débloquerez de nouvelles courses, achèterez de nouvelles voitures et les améliorerez pour améliorer la vitesse, l’accélération, la maniabilité et le freinage. Il y a même des radars de police et nitro à installer. En plus de cela est un mode time-attack et vous pouvez créer vos propres pistes dans l’éditeur. Tout cela est soutenu par des partitions musicales “18 synthé / retrowave”.









Si vous souhaitez en savoir plus sur Overdrive des années 80, assurez-vous de consulter notre critique 3DS originale – nous lui avons attribué huit étoiles sur dix.

.