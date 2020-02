Les Warlords de New York de Division 2 sont désormais disponibles en précommande sur PS4

La Division 2 Warlords Of New York est désormais disponible en précommande sur PS4.

La Division 2 Warlords Of New York est maintenant disponible en pré-commande sur PS4, la pré-commande est entrée en ligne aujourd’hui et vous coûtera environ 25 £.

The Division 2 Warlords of New York, est disponible en précommande sur Xbox et PC depuis l’annonce.Cependant, pour les utilisateurs de PS4, aucune précommande n’était disponible.Par conséquent, lorsqu’on lui a demandé sur Twitter ce qui se passait avec la précommande PS4 , le compte Twitter officiel de The Division a répondu en disant que The Division 2 WoNY serait disponible à l’achat sur PS4 le 3 mars lors de la sortie de l’extension.

Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York n’est pas disponible en pré-achat sur le PlayStation Store. Toutes les éditions de The Division 2 Warlords of New York seront disponibles à l’achat à partir du 3 mars.

Maintenant, cela a frustré de nombreux utilisateurs de PS4, mais à ce jour, The Division 2 Warlords Of New York Expansion est maintenant disponible en précommande sur PS4, cependant, il y a encore quelques problèmes, car ceux qui cherchent à utiliser le boost de niveau 30 vous devrez peut-être attendre car il semble qu’un bug empêche les joueurs d’utiliser le boost de niveau 30. Cela a été signalé sur Reddit et nous l’avons également essayé nous-mêmes et n’avons pas eu de chance de faire fonctionner le boost de niveau 30. Si vous vous demandez comment utiliser le boost de niveau 30 une fois le bug corrigé, lisez ci-dessous.

Comment utiliser le Boost Division 30 niveau 30

Pour ceux qui créent un nouveau personnage, avant de pouvoir utiliser le boost de niveau 30, vous devez terminer le tutoriel et atteindre la Maison Blanche. Une fois que vous avez fait cela, selon le système sur lequel vous vous trouvez, vous devrez ouvrir votre menu et vous rendre au magasin.

De là, passez à la section Addon et sur cet écran, vous devriez voir Level 30 Boost comme le montre la capture d’écran ci-dessous. C’est ici que vous pouvez désormais activer le boost de niveau 30 dans The Division 2.

Le Division 2 Warlords of New York est disponible le 3 mars sur PC, PS4 et Xbox One.

Êtes-vous excité pour Warlords of New York? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cet article, pourquoi ne pas le partager sur les réseaux sociaux.

