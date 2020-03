Les Xbox Series X et PS5 offriront des mondes beaucoup plus grands et plus détaillés

Les développeurs parlent du potentiel de conception offert par les consoles de nouvelle génération.

La PlayStation 5 et la Xbox Series X devraient arriver dans les magasins d’ici la fin de cette année. Les consoles nouvelle génération de Sony et Microsoft promettent d’offrirun saut tangible, avec certains comme la Xbox Series X qui a déjà revendiqué ses 12 téraflops de puissance. Plus de puissance implique de plus grandes possibilités pour les développeurs, et certains professionnels de l’industrie ont récemment parlé de ce que la prochaine génération signifiera pourla création et la conception de mondes dans les jeux vidéo.

La plus grande puissance donne naissance à des mondes plusieurs fois plus grands que ceux que nous avons vus jusqu’à présentLe portail nord-américain IGN a consulté certains développeurs sur les possibilités qu’il offrela nouvelle génération de consoles, où plusieurs ont accepté de désigner les mondes comme l’aspect le plus prometteur pour eux. Ace,Elijah Freeman, vice-président des jeux chez Virtuos, a souligné que “la puissance et la vitesse plus grandes des consoles telles que la série X donnent naissance à des mondes plusieurs fois plus grands que ceux que nous avons vus jusqu’à présent, et avec plus de contenu.”

“Aussivous pouvez les parcourir beaucoup plus rapidement, que ce soit au volant d’une voiture de sport à grande vitesse ou en volant à l’arrière d’un dragon, peut-être même sans écran de chargement “, a expliqué Freeman.Bryant Cannon, ingénieur en chef de Night School Studio (Oxenfree, Afterparty) a souligné, comme beaucoup d’autres avant,SSD haute vitessecomme l’élément clé de ces mondes.

“Avec un SSD, la première implication dans laquelle je pense au niveau du gameplay estle fardeau du monde. C’est quelque chose de vraiment complexe à réaliser avec fluidité, en particulier dans une étude de notre taille, et d’avoir un SSD avec lequelvous êtes sûr que le niveau se chargera en quelques secondes, il nous permet de charger le monde sans trop affecter les performances et sans poser de problèmes de conception lorsqu’il s’agit de cacher la charge au lecteur. “

Il y a plus de choses que nous pouvons faire avec la simulation que nous ne pouvons pas faire avant Bryant CannonBien sûr, la vitesse et les charges aident à créer de plus grands mondes, bien queles développeurs attendent également un niveau de détail plus élevéen eux: “il y a plus de choses que nous pouvons faire avec la simulation que nous ne pouvions pas avant”, ajoute Cannon. “Par exemple, vouloir faire un jeu avec une grande foule, etque chaque personne dans cette foule soit rendue à une très haute résolution. C’est quelque chose qui auparavant ne pouvait pas être fait au niveau de la jouabilité, et maintenant nous pouvons le réaliser. “

Avec la promesse demondes plus vastes et plus fluides, nous devons voir ce que la PS5 et la série X nous réservent à la fin de cette année, à condition que le coronavirus et ses effets sur l’industrie n’influencent pas ses dates. Et nous ne pouvons pas oublier leur niveau de détail, où ces développeurs promettent également de grandes améliorations dans des aspects tels que les cheveux ou la fumée.

