L’ESA a annoncé les dates de l’E3 2021

L’organisateur de l’E3, l’ESA, a confirmé les dates de l’événement de l’année prochaine.

La Entertainment Software Association (ESA) a annoncé les dates de E3 2021.

Selon l’annonce faite avec les partenaires du jour au lendemain, le salon annuel aura lieu du 15 au 17 juin. Comme l’E3 2020, les organisateurs travaillent sur un spectacle «repensé» pour 2021.

L’E3 2020 a été annulé en raison du coronavirus COVID-19, et à l’époque, l’ESA a déclaré qu’elle “explorait les options avec les membres pour coordonner une expérience en ligne afin de présenter les annonces et les nouvelles de l’industrie en juin 2020”.

L’E3 2020 semblait déjà douteux après les éditeurs et les médias ont montré un manque de soutien pour l’événement de cette année. Sony PlayStation a une fois de plus décidé de ne pas participer à l’émission, Geoff Keighley a annoncé qu’il ne produirait pas l’E3 Coliseum ou ne participerait pas à l’événement cette année, et le partenaire de l’organisateur pour la vente au détail et la production de l’E3 2020, iam8bit, a également abandonné.

À la lumière de l’annulation, des sociétés telles que Devolver Digital, Nintendo, Microsoft et Ubisoft ont déclaré que des événements numériques étaient prévus dans les mois à venir.

