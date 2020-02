L’ESA compte dix sociétés de jeux présentes à l’E3 2020

Aux États-Unis, l’organisme de commerce de jeux vidéo, Entertainment Software Association (ESA), a dévoilé 10 grandes entreprises qui se rendront à l’E3 2020.

Dans un article sur son site Web, l’ESA a déclaré que Xbox, Nintendo, Ubisoft, Bethesda, Sega, Capcom, Square Enix, Take-Two Interactive Software, Bandai Namco et Warner Bros viendront au salon de Los Angeles. L’organisation dit qu’il y a également d’autres entreprises lors de l’événement.

Cela vient dans le sillage de nombreux grands noms comme Sony Interactive Entertainment qui manquent E3 en 2019 et ne sont pas présents cette année. Activision Blizzard n’a pas eu son propre stand au salon depuis quelques années maintenant, bien qu’il se soit souvent appuyé sur l’espace d’exposition d’autres éditeurs. Electronic Arts gère également son propre EA Play au coin de l’E3 depuis 2016.

L’ESA a déclaré que le spectacle de cette année “ferait bouger les choses” à la suite du déclin de l’intérêt des médias et de l’industrie (voir ci-dessus). Cela fait également suite à la fuite de l’organisation des informations personnelles des journalistes, influenceurs et analystes présents à l’événement en 2019.

“Nous travaillons à faire de l’E3 2020 une expérience plus interactive et immersive avec un salon qui amplifiera nos exposants, leurs innovations et leurs annonces”, a déclaré le président et chef de la direction de l’ESA, Stanley Pierre-Louis (photo).

«L’expérience E3 est une vitrine de l’industrie pas comme les autres. Il relie les médias, les marques, les innovateurs et les super fans les uns aux autres. »