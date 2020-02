L’ESA confirme que 10 éditeurs participent à l’E3 2020

L’organisateur de l’E3, l’ESA, a confirmé que certains des éditeurs ne manquaient pas le spectacle cette année.

La Entertainment Software Association (ESA) a révélé cette semaine dix des éditeurs qui prévoient de participer E3 2020, ainsi que quelques autres détails sur la version de l’émission de cette année.

Xbox, Nintendo, Ubisoft, Bethesda, Sega, Capcom, Square Enix, Take-Two, Bandai Namco America et Warner Bros seront tous là.

Comme indiqué dans les fuites récentes, le spectacle de cette année sera différent – ou, comme le dit l’ESA: «repensé».

L’ESA prévoit des expériences sur scène et des «zones expérientielles» pour les participants, ainsi qu’une couverture en direct «étendue» pour ceux à domicile. Bien que le producteur de l’E3 Coliseum, Geoff Keighley, ne reviendra pas cette année, l’ESA a déclaré qu’il offrira néanmoins une expérience sur scène qui ressemble beaucoup au Coliseum, qui sera également diffusée en direct.

Le premier jour de l’E3 2020, le 9 juin, sera réservé aux professionnels du secteur et aux détenteurs du badge Premium 995 $. Les deux jours suivants seront ouverts à tous les autres détenteurs de badges.

Bien que 2020 soit une année de lancement de console, l’avenir de l’E3 ne pourrait pas être plus en danger. Un certain nombre de grandes entreprises ne participeront pas au salon de cette année. Sony l’ignore pour la deuxième année consécutive. EA est absent depuis des années, optant plutôt pour organiser son propre événement adjacent à l’E3, bien que la société n’ait pas encore annoncé de version 2020 de cet événement.

Le nom d’Activision n’apparaît pas sur la liste, ce qui signifie probablement que l’éditeur ne reviendra pas non plus cette année.

Une fuite de données importante l’année dernière a révélé des détails personnels et identifiables de milliers de professionnels des médias et de journalistes, et une autre fuite cette semaine a révélé à l’avance la liste des éditeurs présents. Les deux ont en outre contribué à un sentiment négatif envers le spectacle, car son avenir est en question.

Pour ne rien dire de la popularité déclinante de l’E3 au cours des dernières années, de plus en plus d’éditeurs se familiarisent avec l’idée d’organiser leurs propres événements et de parler directement aux consommateurs.

L’E3 2020 aura lieu du 9 au 11 juin au LA Convention Center.