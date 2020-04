L’ESA confirme que l’événement numérique E3 2020 n’aura pas lieu

L’organisme américain du commerce des jeux vidéo et organisateur de l’E3, la Entertainment Software Association (ESA), a déclaré qu’elle n’organiserait pas d’événement numérique au lieu du salon annulé.

Dans une déclaration à PCGamer, l’organisation a déclaré qu’elle n’organiserait pas de vitrine en ligne comme indiqué précédemment en raison des perturbations causées par la pandémie de coronavirus COVID-19. Au lieu de cela, l’ESA dit qu’elle travaillera à promouvoir les entreprises qui feront des annonces et montreront leurs jeux lors du salon sur des avenues, y compris son site Web.

Certains éditeurs, dont Microsoft, Ubisoft, EA et Devolver Digital, ont annoncé qu’ils organiseraient des événements numériques. La firme Fallout Bethesda a confirmé qu’elle ne tiendra pas de conférence de presse cette année.

L’ESA a annulé l’E3 2020 en mars après qu’il est devenu évident que le spectacle ne pouvait pas avoir lieu en raison de la distanciation sociale et des recommandations de verrouillage pour ralentir ou arrêter la propagation de la pandémie virale.

L’E3 2021 aurait lieu du 15 au 17 juin.

“Compte tenu des perturbations provoquées par la pandémie de COVID-19, nous ne présenterons pas d’événement E3 2020 en ligne en juin”, a indiqué l’ESA.

“Au lieu de cela, nous travaillerons avec les exposants pour promouvoir et présenter les annonces de chaque entreprise, y compris sur www.E3expo.com, dans les prochains mois”, a déclaré le représentant. “Nous sommes impatients de réunir notre industrie et notre communauté en 2021 pour présenter un E3 repensé qui mettra en évidence de nouvelles offres et ravira notre public.”

L’E3 est l’un des nombreux événements touchés par la pandémie de coronavirus COVID-19. GDC a été mis en conserve puis déplacé jusqu’à l’été, ce qui semble optimiste. Pendant ce temps, EGX Rezzed et Reboot Develop Blue, ainsi que Develop: Brighton, ont été reportés à plus tard dans l’année. Les événements de fans pour Eve Online et Minecraft ont également dû être retirés.