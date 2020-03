L’ESA insiste sur le fait que l’E3 aura toujours lieu malgré les inquiétudes liées aux coronavirus

3 mars 2020 – 09h08

L’organisme américain du commerce des jeux vidéo, la Entertainment Software Association (ESA), a insisté sur le fait que l’E3 2020 aura toujours lieu, car d’autres événements sont annulés en raison des inquiétudes liées au coronavirus.

S’adressant à Vice Games, l’organisation a déclaré qu’elle surveillait la situation mais avait toujours l’intention de tenir le salon de Los Angeles en juin.

“Tout le monde suit la situation de très près”, a déclaré l’ESA.

“Nous continuerons d’être vigilants, car notre première priorité est la santé, le bien-être et la sécurité de tous nos exposants et participants. Compte tenu de ce que nous savons à l’heure actuelle, nous allons de l’avant avec la planification de l’E3 2020. Ventes d’expositions et d’inscription sont sur la bonne voie pour un spectacle passionnant en juin. “

Cela fait suite à de nombreuses sociétés qui se sont retirées de PAX East et à UBM qui a annulé GDC en raison de problèmes avec le coronavirus. Cette nouvelle a été précédée par plusieurs sociétés, dont Unity et Facebook, qui se sont retirées de l’événement de San Francisco. Le PCC a également retiré son Eve Fanfest annuel, qui devait avoir lieu en avril.

Editeur – PC Games Insider

