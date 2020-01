L’ESA promet des changements majeurs et des propositions pour l’E3 2020

Maintenant que certaines des entreprises les plus importantes ont choisi de ne pas participer directement à l’E3 2020, une tendance qui s’est accentuée au cours des dernières éditions, il était évident que les organisateurs de l’événement devraient renouveler le concept pour le maintenir en vigueur. Bien que certains changements qui aient généré des opinions divergentes aient déjà été révélés, la Entertainment Software Association (ESA) a révélé de nouveaux détails sur l’événement.

À travers une déclaration, l’ESA a révélé de nouvelles informations sur l’E3 2020 et ce que nous pouvons attendre de cet événement qui se tiendra du 9 au 11 juin à Los Angeles. Dans un premier temps, l’association a assuré que son engagement était de maintenir l’événement au niveau attendu par les fans, ils ont également précisé qu’ils chercheront à répondre aux attentes à travers une nouvelle série de relations avec des membres éminents de l’industrie: “vous serez heureux de savoir que nous ne produisons pas l’E3 2020 dans le vide. D’ici à l’E3 2020, nous collaborons avec des experts de l’industrie et de nouveaux partenaires créatifs, y compris les créateurs de iam8bit.com, pour revitaliser le spectacle et, franchement, faire bouger les choses. Nous sommes sur la voie de le développement et la production d’une grande expérience de plancher super amusante qui célèbre la culture du jeu vidéo de manière nouvelle et passionnante. “

L’ESA a également déclaré qu’elle renforcerait ses mesures de sécurité concernant la collecte et l’utilisation des informations des participants à l’événement pour éviter un scandale comme celui qui a éclipsé l’E3 2019 où des données complètes sur les journalistes ont été divulguées.

N’oubliez pas que toutes les informations relatives à l’E3 2020 se trouvent dans ce lien.

Suivez ici, dans LEVEL UP.

Source

.