L’ESA répond à la sortie iam8bit de l’E3 2020

Les organisateurs de l’E3 sont confrontés à des perspectives quelque peu décourageantes cette année. Non seulement il court le risque d’une éventuelle annulation de l’événement à cause du coronavirus, mais il a été annoncé récemment que iam8bit, les directeurs créatifs de l’événement, ne feront pas partie de l’E3 2020. L’ESA a répondu à ce fait en remerciant la société et faire en sorte que cette année, ils ne manquent pas dans le département créatif.

L’ESA a confirmé qu’elle travaille avec des agences de création qui incluent 160over90, Mat + Lo, GES, Dolaher Events et Double Forte dans la vision et la conception de l’E3 2020. Voici le message qu’ils ont émis:

«Nous pouvons confirmer qu’iam8bit ne fait plus partie du groupe interinstitutionnel qui travaille à l’E3 2020. Nous apprécions grandement votre passion pour l’industrie du jeu vidéo et les contributions que vous avez apportées à notre vision pour cette année. montrer. Nous avons une équipe innovante et expérimentée, qui comprend l’agence créative Endeavor 160over90, les événements innovants Mat + Lo et les partenaires de longue date de l’E3, GES, Dolaher Events et Double Forte, tous collaborant pour donner vie à une expérience passionnante et passionnante. Authentique pour les fans, les médias et l’industrie. “

Outre iam8bt et Sony, Geoff Keighley, qui organise l’E3 Coliseum depuis 2017, a également confirmé qu’il ne reviendrait pas à la conférence du jeu vidéo cette année. Le producteur des Game Awards n’a pas précisé pourquoi il quitte l’événement cette année, Mais il a clairement indiqué qu’il soutenait les développeurs de jeux et qu’il chercherait un moyen différent de soutenir l’industrie. Malgré cela, d’autres sociétés ont confirmé leur présence à l’événement.

Via: GameSpot

