L’ESA répond au retrait d’Iam8bit de l’E3 2020

L’organisme américain du commerce des jeux vidéo, la Entertainment Software Association (ESA), a confirmé qu’Iam8bit s’est retiré de son rôle créatif dans l’E3 2020.

Dans un communiqué, l’organisation a déclaré qu’elle appréciait la contribution d’Iam8bit au salon de Los Angeles, et a également souligné que de nombreuses autres entreprises étaient impliquées dans la création de l’expérience de salon à l’E3 de cette année.

“Nous pouvons confirmer qu’iam8bit ne fait plus partie du groupe interinstitutions travaillant sur l’E3 2020”, a déclaré un porte-parole.

«Nous apprécions grandement leur passion pour l’industrie du jeu vidéo et les contributions qu’ils ont apportées à notre vision pour le salon de cette année. Nous avons une équipe innovante et expérimentée en place, notamment l’agence créative Endeavor 160over90, les innovateurs d’événements Mat + Lo et les partenaires de longue date de l’E3, GES , Dolaher Events et Double Forte – tous collaborent pour donner vie à une expérience passionnante et authentique pour les fans, les médias et l’industrie. »

Iam8bit a annoncé qu’il n’allait pas participer à l’E3 la semaine dernière, mais n’a donné aucune raison. L’ESA a promis de “faire bouger les choses” pour le spectacle de cette année. Il y a aussi la petite question du coronavirus, qui, selon l’organisme commercial, n’affectera pas l’E3. La Californie a déclaré l’état d’urgence, l’ESA insistant toujours sur le fait que l’E3 a lieu.