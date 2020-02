L’Espagne veut réglementer les “boîtes à butin” dans les jeux vidéo

La présence de boîtes à butin dans les jeux vidéo C’est un problème qui est resté dans la bouche de certains législateurs depuis 2018. Après l’interdiction aux Pays-Bas, où des sociétés comme EA, Blizzard ou 2K ont dû modifier leurs jeux pour les éliminer, c’est au tour de l’Espagne, qui, par le biais du ministère de la Consommation, cherche à les réglementer éviter de jouer chez les enfants.

Selon Business Insider, Alberto Garzón, ministre de la Consommation, estime que les boîtes à butin peuvent réglementer comme tout autre jeu de hasard. L’idée est de protéger les secteurs les plus vulnérables de la population, tels que les mineurs.

Lors d’une comparution devant le Congrès des députés, Garzón a mentionné que la publicité destinée aux enfants qui stimulent la consommation de produits malsains devrait être réglementée. “La première mesure du gouvernement devrait être d’entreprendre une restriction stricte de la publicité pour les jeux de hasard“a mentionné le chef de l’agence.

“Nous surveillerons de près la prolifération des jeux de hasard dans les jeux vidéo”

Le ministre de la Consommation a déclaré qu’en plus de la préparation des rapports sur l’activité du jeu et de la publicité, suivra de près la prolifération du jeu dans les jeux vidéo. Les boîtes à butin, également appelées boîtes à butin ou coffres à récompenses, «favorisent la consommation impulsive et compulsive» au sein du jeu, parfois destinée aux mineurs.

Les boîtes à butin sont une mesure des éditeurs de jeux vidéo pour continuer à générer de l’argent avec du contenu supplémentaire. Bien que cela ait commencé fortement sur les appareils mobiles, les jeux et consoles PC ont adopté le modèle commercial en peu de temps.

Boîtes à butin offrir des articles cosmétiques ou des améliorations de jeu. Parce qu’ils sont aléatoires, les utilisateurs n’ont aucune idée de ce que la boîte comprend, donc cela pourrait tomber dans le piège d’acheter plus de boîtes à butin avec de l’argent réel jusqu’à ce que vous obteniez l’objet le plus précieux du jeu.

Avec une réglementation dans plusieurs pays, les entreprises ont opté pour migrer vers le modèle d’abonnement saisonnier, popularisé par Fortnite, qui précise les objets qui seront obtenus si vous l’acquérir. Malgré cela, il y a encore d’autres comme Ubisoft ou Electronic Arts qui parient toujours sur les boîtes à butin traditionnelles.

La nouvelle mesure du ministère espagnol de la consommation est précédée du projet d’arrêté royal sur les communications commerciales des activités de jeu, où 80% des annonces de jeu actuelles sont interdites et les 20% restants sont limités.

