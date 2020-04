L’ESRB et PEGI présentent leurs plans pour qu’aucun jeu vidéo ne soit retardé par la tranche d’âge

Le travail à distance permet aux deux sociétés de continuer à classer les jeux.

La grave crise déclenchée par lecoronavirusCela a conduit de nombreuses entreprises à abandonner leur travail habituel et à commencer à travailler à domicile. Récemment, nous vous avons informé qu’il y avait un risque que certains jeux soient retardés au Japon en raison du fait que ZERO respecterait ces règles de confinement, bien que nous ayons appris aujourd’hui qu’en Europe et en Amérique, ce ne sera pas le cas.

Les deux sociétés travaillent régulièrement à domicileLe PEGI et l’ESRB ont pris des mesures à l’avancepour vous assurer que votre nouveau système de télétravail n’affecte pas le rythme du classement des matchs. Cela a été indiqué dans une déclaration pour l’IGN. “Grâce à une bonne planification préalable, l’ESRB fonctionne à distance depuis le 16 mars en raison de l’épidémie de COVID-19”, a déclaré un porte-parole de la société. “Nous n’avons vu aucun retard dans l’attribution des notes. Nous continuerons d’attribuer des notes à distance aussi longtemps que nécessaire. “

Le PEGI souhaitait également signaler sa situation à l’IGN, en s’assurant quele travail à domicile n’influencera pas le classement des jeux. “En résumé: oui, nous travaillons actuellement à distance avec un impact minimal sur nos opérations”, a déclaré le porte-parole du PEGI. “Lorsque cette situation a commencé à se dérouler en Europe il y a quelques semaines, nous avons rapidement trouvé un moyen de poursuivre nos opérations quotidiennes en travaillant à distance.”

L’Europe et l’Amérique ne connaîtront pas de retards dans le classementÉtant donné que PEGI (à Bruxelles) travaille avec deux gestionnaires indépendants situés aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, et qu’ils traitent avec des éditeurs du monde entier que nous n’avons pas à rencontrer en personne,la coopération à distance a toujours fait partie de notre quotidien. Mais maintenant, cela se produit à partir des maisons au lieu de différents bureaux “, a-t-il déclaré.

Il semble que dansL’Europe et l’Amérique ne seront pas affectéesLes lancements pour cet aspect spécifique, bien que CERO continuera avec ses portes fermées jusqu’au 6 mai au Japon. Cyberpunk 2077 a été envoyé à l’ESRB et au PEGI il y a un mois pour classification. D’un autre côté, la PlayStation continue d’affirmer que la crise du COVID-19 n’affectera pas le lancement de la PS5.

