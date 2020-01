L’ESRB Rating suggère Oddworld: l’Oddysee HD de Munch arrive à changer

Plus tôt ce mois-ci, nous avons partagé la nouvelle qu’une petite sélection de Oddworld les jeux se dirigeaient vers Nintendo Switch. Le premier était Oddworld: Stranger’s Wrath HD, qui a été lancé la semaine dernière, mais il semble que nous connaissions également le second.

Une cote ESRB a été repérée en ligne pour Oddworld: Oddysee HD de Munch sur Nintendo Switch. Ce jeu a été initialement lancé en exclusivité sur Xbox, mais plusieurs ports ont finalement trouvé leur chemin, dont un sur Game Boy Advance de Nintendo et un certain nombre de versions “ HD ”. Le jeu de plateforme a des joueurs changeant de contrôle entre Abe et Munch, utilisant leurs capacités spécifiques pour progresser, et a reçu des critiques décentes au fil du temps.

Voici une capture d’écran de la note en question:

ESRB

Habituellement, des notes comme celle-ci servent essentiellement à confirmer que le jeu est en cours, mais nous vous recommandons toujours d’attendre une annonce officielle avant de vous investir trop. Nos amis de Push Square ont examiné celui-ci sur PS Vita, affirmant que “ce n’est pas un mauvais jeu pris isolément, mais c’est sans doute le pire des quatre titres principaux de la franchise”.

Accepteriez-vous celui-ci s’il s’agissait de Switch? Dites-nous ci-dessous.

.