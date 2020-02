Lethal Honor Essence, une sombre proposition d’action roguelite qui triomphe dans Kickstarter

Présenté comme un jeu vidéo 100% extrême, arriver en 2021 sur PS4, PC et, peut-être, Nintendo Switch.

Un nouveau jeu vidéo développé en Espagne, spécifiquement à partir de la ville de Badajoz en Estrémadure, est un soupir d’atteindre son objectif enKickstarter. Nous parlons de Lethal Honor Essence, une proposition difficile et sombre pour l’action et l’aventure rogue-lite qui, dans un peu plus d’une semaine, ajoutera les 10000 euros nécessaires pour financer son développement et atteindre, au minimum, PC et PS4.

Lethal Honor Essence met le joueur dans le rôle d’un agent d’une organisation qui enquête et détruit leévénements paranormauxdans le monde entier. “Le personnage se réveillera comme sujet d’étude dansun laboratoire infesté de démonset besoin de percer le mystère qui entoure l’endroit et essayer de s’échapper … Mais qu’est-ce qui vous attend là-bas? “, ont ajouté les responsables, Viral Studios.

Au niveau jouable, l’aventure se démarque en cherchant à offrir un combat précis et stratégique contre les créatures susmentionnées en utilisant à la fois des attaques de mêlée et des capacités différentes sur une douzaine de lieux. Tout cela, en plus, sous une atmosphère mature avec un style visuel de roman graphique.

Développé dans le cadre du programme Corporate PlayStation – Launcher, le jeu vidéo a également pour objectif son lancement enNintendo Switchsi vous obtenez une collection supérieure à l’initiale. Pour l’instant, si vous obtenez les 500 euros nécessaires pour franchir la barre des 10 000 euros, sa première se confirme dansMars 2021 pour PS4, et trois mois plus tard pour PC passe à Steam.

