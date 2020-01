[Let’s Talk] Ce que vous voulez voir de Nintendo en 2020

Avec une nouvelle année, de nouvelles possibilités se présentent. En ce qui concerne Nintendo, la porte est grande ouverte pour les jeux potentiels en 2020. La société n’a en fait pas vraiment confirmé grand-chose pour les prochains mois, car les seuls verrous que nous avons sont Animal Crossing: New Horizons et Xenoblade Chronicles: Definitive Édition. Bravely Default II est également quelque chose qui se passe, mais Nintendo ne publie qu’en occident. D’autres possibilités existent pour 2020 comme Zelda: Breath of the Wild 2 et Bayonetta 3, mais de tels projets ne sont pas nécessairement prévus pour l’année prochaine. Nous devons également penser au DLC pour Super Smash Bros.Ultimate et Fire Emblem: Three Houses.

Avec ce préambule à l’écart, qu’espérez-vous voir de Nintendo en 2020? Y a-t-il une annonce particulière qui vous exciterait? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Faits saillants du sujet de la semaine dernière: Pokemon Direct – Réactions de janvier 2020

Babycowland

Ce serait bien si le DLC était gratuit ou si le jeu était livré avec ce contenu depuis le début. Cela dit, je ne pense pas que nous aurions pu obtenir quelque chose de proche de ce que l’extension aurait si Sword & Shield n’avait pas été précipité. Nous aurions probablement plus d’histoires avec Team Yell, une vraie route de victoire, un Spikemuth plus étoffé, et de véritables grottes / donjons ou quelque chose comme ça. Ne vous méprenez pas, j’aurais aimé avoir tout ça dans le jeu. Je ne pense tout simplement pas qu’il soit juste de dire que l’île d’Armure ou la Crown Tundra auraient été dans les jeux s’ils n’avaient pas été précipités.

L’extension semble beaucoup plus conforme au genre de chose que vous trouveriez dans une troisième version. Si vous le regardez comme ça, je ne pense pas que ce soit une mauvaise affaire. Honnêtement, j’étais un peu excité après avoir regardé le direct. J’ai hâte de faire équipe avec des gens pour explorer les tanières Pokémon. Les nouvelles options de personnalisation sont également superbes (je suis un fan de Style Savvy, donc je suis toujours intéressé par ce genre de choses, haha). Nous espérons qu’il existe également de bonnes installations de combat.

R.Z.

En tant que personne qui n’a pas joué aux derniers jeux Pokémon et ne pense que de manière tangible à les obtenir à un moment donné, le DLC semble être une affaire plutôt équitable, et certainement mieux qu’une troisième version ou l’une de ces suites.

Il est également agréable qu’ils étendent le Pokédex pour tout le monde via des mises à jour, même pour ceux qui n’achèteront pas le DLC.

J’espère qu’ils achèveront le Pokédex avec une autre vague de DLC et ne garderont pas leur BS pour le prochain match.

Quant au remake de Mystery Dungeon, j’aime vraiment à quoi il ressemble, je pense à l’avoir quelque part sur la ligne, mais pas au lancement et au prix fort.

Andrew

J’ai été assez occupé récemment, donc je n’ai pas eu beaucoup de temps pour les matchs réguliers, mais j’ai attrapé le Direct. En dépit d’être déçu qu’il ne s’agisse pas d’une Nintendo Direct (Pokémon gros, mais cela ne couvrait essentiellement que les nouvelles de deux jeux, dont un seul était nouveau), j’ai été agréablement surpris.

Pokemon Mystery Dungeon est probablement l’une des plus grandes retombées de la série », et aurait été la plus facile à apporter. C’était une supposition juste, et même si je suis triste, c’est un remake, j’aime son apparence. Après 14 ans, je pense que les originaux méritent d’être refaits, et les jeux Mystery Dungeon ont donné des heures de divertissement par eux-mêmes, donc le prix est bien aussi. Curieux des ajouts et des changements de QoL (il y a au moins Mega Evolution) mais ça a l’air cool.

Je vais être honnête, la plus grande nouvelle pour moi des annonces Sw / Sh était qu’il n’y aurait plus de jeux à mi-chemin entre les entrées de la ligne principale. Je ne me suis jamais senti mal de les ignorer, et cela aurait probablement dû arriver beaucoup plus tôt que cela. Iffy sur le prix jusqu’à ce que la taille réelle des extensions soit dévoilée, mais j’aime ce qui a été montré jusqu’à présent (plus dans le cadre de Crown Tundra) et les nouveaux légendaires et les formes ont aussi l’air sympa. De plus, l’ajout de Pokemon coupés dans … Je suppose que les plans pour eux ont changé? J’espère vraiment qu’ils mèneront avec ça à l’avenir…

