Lettres et fleurs: comment les jeux aident à commémorer les êtres chers que nous avons perdus

Il était tard un soir alors que Meredith Myers était allongée dans son lit en train de se détendre lorsque sa sœur, Jenna, entra avec une expression de choc sur le visage. Jenna avait fait une promenade en soirée dans Animal Crossing: New Leaf, passant devant des arbres fruitiers et sur des ponts en bois qui relient les différentes parties de sa ville. Lolly, un chat amical qui venait d’emménager en ville, a verrouillé les yeux sur elle et a couru.

“Je ne savais pas que les mécanismes du jeu feraient cela – cela a montré à ma sœur la lettre après que Lolly ait déménagé de ma ville dans la sienne”, a déclaré Meredith à GameSpot. “Lolly lui a montré la lettre qu’elle m’avait écrite dans ma ville.”

La lettre que sa sœur lui a montrée provenait de leur autre sœur, Kylie, décédée d’un cancer quatre ans plus tôt.

Des scénarios comme celui-ci, où un villageois PNJ se déplace d’une ville à une autre, est normal dans New Leaf, et les nouveaux venus apportent toujours avec eux des souvenirs comme des lettres. Meredith ne s’attendait pas à ce que Lolly se présente avec un souvenir aussi percutant.

Meredith et ses sœurs avaient adoré Animal Crossing en grandissant, mais elle ne jouait pas dans sa propre ville après le décès de sa sœur – elle s’assurait que la ville de Kylie était exempte de mauvaises herbes et remplie de villageois heureux à la place. “J’ai récupéré sa 3DS pour terminer Link Between Worlds pour elle”, a expliqué Meredith. “Je l’ai fait assez rapidement, puis j’ai trouvé Animal Crossing et c’est devenu une chose. Je ne pouvais plus m’occuper d’elle, mais je pouvais m’occuper de son village. C’est quelque chose.”

Meredith gardait Kylieland, comme sa sœur le nommait, bien garnie de fleurs jaunes (la préférée de Kylie) et continuait d’envoyer les lettres tout aussi douces de son villageois comme celle que Lolly avait ramenée. Les Myers s’étaient toujours liés aux jeux vidéo et Animal Crossing était quelque chose qu’ils aimaient tous et jouaient régulièrement lorsqu’ils étaient plus jeunes.

“Nous n’avons pas commencé à jouer [Animal Crossing] jusqu’à ce qu’elle tombe malade, parce qu’elle s’ennuyait à l’hôpital et n’avait rien à faire “, a déclaré Meredith.” Je ne savais pas combien de temps, de soins et de dévouement elle y avait mis jusqu’à ce qu’elle soit décédée et J’ai trouvé sa 3DS et j’ai pensé y jeter un œil. C’était comme avoir cette connexion avec elle, avec tout le monde qu’elle avait créé, ces amitiés qu’elle avait avec les autres personnages. C’était bien de s’accrocher à elle de cette façon. J’ai repris sa ville et joué depuis des années. “

“Il y avait probablement un écart de 10 ans [between when she last played] jusqu’à ce que je prenne sa 3DS et commence à prendre soin de sa ville de New Leaf “, a-t-elle ajouté. Meredith a pu garder un lien spécial avec Kylie grâce à leur amour partagé d’Animal Crossing, un lien qu’elle peut revisiter tous les jours. C’est un endroit où elle peut aider à grandir et à changer, où Meredith peut aller et continuer toutes les activités de capture de bogues, d’agrandissement de maisons et de collecte de fossiles commencées il y a toutes ces années.

Selon Katsuya Eguchi, l’un de ses créateurs, Animal Crossing est une expérience qui permet aux familles de jouer ensemble même si elles ne jouent pas en même temps.

«Je rentrais toujours très tard à la maison. Et ma famille joue à des jeux, et jouait parfois quand je rentrais à la maison. Et je me suis dit – ils jouent à des jeux, et je joue à des jeux, mais nous sommes ne pas vraiment le faire ensemble “, a-t-il déclaré dans une interview accordée à Gamasutra. “Ce serait bien d’avoir une expérience de jeu où même si nous ne jouons pas en même temps, nous partageons toujours des choses ensemble. Donc, c’était quelque chose que les enfants pouvaient jouer après l’école, et je pouvais jouer quand je rentrais chez moi le soir, et je pouvais en quelque sorte faire partie de ce qu’ils faisaient pendant que je n’étais pas là. “

Eguchi ne savait pas que sa philosophie de conception de jeux s’étendrait à l’au-delà. Dans le cas de la famille Myers, c’est un exemple parfait de la façon dont les jeux vidéo peuvent aider les gens à pleurer après avoir perdu un être cher.

“Si ce n’est pas plus fort, c’est une connexion plus active avec sa sœur”, a déclaré Robert A. Neimeyer, Ph.D., directeur de Portland Institute for Loss and Transition, dans une interview accordée à GameSpot. “Une connexion qui la confronte à des défis continus. C’est presque une expression virtuelle de la façon dont nous pleurons en général.”

Le lien de Meredith avec sa sœur est un exemple puissant de la théorie des liens continus, l’idée qu’une partie normale, saine et importante du deuil maintient un lien avec les êtres chers décédés.

Cependant, la théorie n’est pas aussi claire qu’il y paraît. Alors que différentes personnes pleurent de différentes manières, certaines sont capables de maintenir ce lien et de continuer à vivre de manière saine, tandis que d’autres peuvent avoir du mal à se souvenir quotidiennement de leur perte.

“Le deuil se produit toujours différemment, certaines personnes peuvent encore se détacher en raison de leurs expériences passées”, a déclaré Neimeyer. “Les liens continus et les liens rompus peuvent être considérés comme des moyens sains de faire face.”

Partager la course

Michael avait 6 ans lorsque son père est décédé, et après, il n’a pas pu se résoudre à toucher la Xbox d’origine qu’ils avaient partagée. Il a dû attendre 10 ans pour avoir le courage de démarrer l’ancienne console pour jouer à l’un de ses jeux préférés: le RalliSport Challenge.

“Une fois que j’ai fait, j’ai remarqué quelque chose”, a écrit Michael, qui s’appelle 00WARTHERAPY00 en ligne dans un commentaire sur Youtube en 2014. “J’ai commencé à me mêler et j’ai trouvé un fantôme, littéralement … vous savez, quand une course chronométrée se produit , le tour le plus rapide à ce jour est enregistré en tant que pilote fantôme? Oui, vous l’avez deviné, son fantôme roule toujours sur la piste. “

Il avait trouvé une copie numérique de son père volant sur ce chemin de terre plus de 10 ans après sa mort. Cela donna à Michael un étrange réconfort, même si son vieil homme lui manquait. “J’ai joué et joué et joué jusqu’à ce que je puisse presque battre le fantôme”, écrit-il. “Jusqu’au jour où je l’ai devancé, je l’ai dépassé et je me suis arrêté juste devant la ligne d’arrivée, juste pour m’assurer de ne pas le supprimer.”

L’interaction de Michael avec le coureur fantôme de son père est un autre exemple percutant de la théorie des liens continus au travail, sauf qu’elle illustre à quel point le maintien d’une connexion virtuelle après le décès d’un être cher peut être dangereux.

“Poursuivant la théorie des obligations, vous ne vous contentez pas de passer à côté [loved ones who’ve died]. Vous devez trouver une nouvelle façon de maintenir ce lien avec eux “, a déclaré à GameSpot Carla J. Sofka, professeure au Sienna College en travail social.” [mourners would] allez sur le lieu de sépulture et discutez avec eux. “

Le problème vient du concept de perte secondaire, l’idée qu’une perte primaire, la mort d’un être cher, peut entraîner des pertes secondaires comme la perte de votre emploi ou de votre domicile en raison des circonstances causées par la première perte. “Que se passe-t-il si cette technologie disparaît? Quelle est la probabilité que le jeu soit permanent?” Demanda Sofka. “Le concept de la deuxième perte, qui serait le chagrin que quelqu’un éprouve si cette réalité virtuelle disparaît, alors cette personne va encore pleurer. C’est une bénédiction, mais que se passe-t-il si elle est interrompue?”

Debra Bassett, Ph.D. candidat au Département de sociologie de l’Université de Warwick, étudie le nouveau phénomène de la deuxième perte, qui est l’idée que ces restes numériques de nos proches peuvent eux-mêmes être perdus et est un concept différent de la perte secondaire. “Cette peur de la seconde perte est un phénomène nouveau pour les personnes en deuil dans notre société numérique”, écrit-elle dans un article sur Fast Company. “Alors que les images des morts rangées dans des boîtes de photos dans les greniers peuvent bien s’estomper ou périr avec le temps, elles ne font pas partie de la vie quotidienne des gens d’une manière aussi active sur le plan social que les souvenirs numériques.”

Par exemple, si Michael franchit la ligne d’arrivée avant le coureur fantôme laissé par son père, le temps fantôme disparaît, écrasé par le nouveau meilleur temps de Michael dans la course. Ce reste de ses parents disparaîtrait et Michael pourrait ressentir la douleur de le perdre à nouveau. On peut en dire autant de Kylieland dans Animal Crossing. C’est une bénédiction qui peut potentiellement entraîner plus de douleur sur la route.

Visiter un autel

L’année dernière, Susan Rivers terminait un cours qu’elle enseignait aux lycéens sur l’identité et la santé mentale. Elle a utilisé des parties de What Remains of Edith Finch, un jeu sur une famille qui croyait être maudite, pour parler de la façon dont nous voyons les personnes les plus proches de nous.

What Remains of Edith Finch est un jeu sur la mort, dans lequel vous explorez la vie de membres de la famille perdus à travers des vignettes individuelles. Chacun est présenté avec un sanctuaire différent, une collection d’objets laissés par cette personne.

“Cela les aide à penser aux gens autour d’eux, à la façon dont ils les voient. L’une des choses intéressantes à propos d’Edith Finch est que vous pouvez creuser une tranche des artefacts que ces gens ont laissés dans les sanctuaires de chaque niveau”, a déclaré Rivers dans une interview avec GameSpot. “Cela donne aux gens une perspective différente sur qui ils sont.”

Rivers est le directeur exécutif d’iThrive, une organisation à but non lucratif opérant à Atlanta, Boston et New York qui explore l’intersection des jeux, de la santé mentale et de l’éducation. L’organisation utilise différentes formes de médias interactifs pour créer un programme qui enseigne aux étudiants la santé mentale, la dépression, le deuil et d’autres sujets connexes.

“Le deuil vient naturellement avec Edith Finch”, a-t-elle déclaré. “Que retenons-nous des individus et de ce qu’ils laissent derrière eux?”

Ce à quoi Rivers ne s’attendait pas, c’est de vivre sa propre expérience du deuil au cours d’une des premières fois où elle a enseigné son programme. Sa mère est décédée, la poussant à utiliser certaines des mêmes idées qu’elle a enseignées sur la façon dont elle a pleuré la perte de quelqu’un dont elle était incroyablement proche. “L’idée de gérer notre propre espace pour refléter notre identité. Je n’ai pas vraiment réfléchi à ce concept avant de travailler avec Edith Finch. Le projet final est de créer un musée de moi”, a déclaré Rivers. “Je conservais les choses de la vie de ma mère.”

Jouer avec What Remains of Edith Finch a aidé à donner à Rivers l’idée de se concentrer sur les lettres de sa mère, qui ressemblaient beaucoup aux lettres qui racontaient l’histoire de chaque vignette individuelle du jeu.

“L’une des choses auxquelles je me suis connecté est les traditions que nous avons tenues et répétées”, a-t-elle déclaré. “Depuis qu’elle est décédée, j’ai commencé à récupérer ses lettres, même des notes de remerciement qu’elle a envoyées aux autres.”

Alors que l’expérience de Rivers ne contenait pas de mémoire dans le jeu de sa mère, What Remains of Edith Finch’s family home represent parfaitement l’idée d’un autel – une collection d’objets rassemblés dans un espace, une table ou une boîte, pour les personnes en deuil à visiter et pleurer. La création d’autels physiques est une pratique vieille d’un siècle, utilisée lors de fêtes telles que Día de Muertos pour honorer les morts.

Les jeux vidéo deviennent une plate-forme de premier plan pour les souvenirs et les expériences numériques, où les joueurs peuvent créer un autel, volontairement ou par accident.

“Il y a un potentiel pour qu’un autel numérique soit imprégné de vie, c’est dynamique”, a expliqué Joanne Cacciatore, directrice du Graduate Certificate in Trauma and Bereavement de l’Arizona State University, dans une interview accordée à GameSpot. “Les autels sont un rituel vivant, ils sont une façon de ritualiser nos morts en créant un espace physique, une connexion tangible, un artefact qui nous relie à eux.”

Neimeyer travaille régulièrement avec des personnes proches de la fin de leur vie pour rassembler des objets et construire des projets hérités pour les aider à retrouver la paix. “En cela, les gens partagent leurs histoires d’une manière qui peut être capturée et transmise à leurs survivants”, a-t-il déclaré. “[Kylie] l’a fait elle-même – lui a laissé un petit monde où elle serait toujours là. “

Kylieland et le pilote fantôme du RalliSport Challenge sont tous deux des autels; des endroits pour Michael et Meredith pour renouer des relations avec des êtres chers perdus, et des endroits pour maintenir une connexion qui n’a pas été perdue, mais transformée. Les autels peuvent être beaux dans la façon dont ils préservent une partie de la vie de quelqu’un et douloureux dans la façon dont la deuxième perte peut à nouveau ramener le chagrin. Les jeux vidéo, qu’ils soient des simulateurs de vie dans lesquels vous envoyez des lettres à des animaux excentriques ou des coureurs de chemin de terre où vous affrontez le temps au tour, peuvent créer des souvenirs fortuits qui nous aident à pleurer.

Pour Meredith, la ville d’Animal Crossing de Kylie est un moyen parfait de garder sa mémoire vivante en poursuivant ce qu’elle a commencé.

“Je sais qu’elle voulait agrandir sa maison, alors je vais rembourser sa dette”, a déclaré Meredith. “Je peux construire sur ce qu’elle a commencé. Cela fait partie de la beauté d’Animal Crossing.”