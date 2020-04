L’étude d’Apex Legends reconnaît que le jeu croisé entre les consoles est important

Le jeu croisé est de plus en plus courant, dans la mesure où il devrait déjà être une caractéristique des jeux multijoueurs les plus populaires. C’est pourquoi beaucoup trouvent étrange qu’il ne soit pas encore implémenté dans Apex Legends. Si vous êtes l’un d’entre eux, sachez que Respawn Entertainment considère que le jeu multi-console est important.

Dans une récente conversation avec Comic Book, Dusty Welch, directeur de l’exploitation de Respawn, a mentionné que le jeu croisé entre Xbox One et PlayStation 4 était “important” pour son Battle Royale. En fait, il a reconnu que certains joueurs pouvaient être frustrés par l’absence de cette fonctionnalité.

“Je pense que le jeu croisé est quelque chose qui est attendu dans l’industrie et qui est important pour un jeu comme le nôtre. Tchad [Grenier, director de Apex Legends] Et je suis un grand fan de jouer à notre jeu au travail et pendant notre temps libre et quand nous rentrons à la maison le vendredi ou le week-end et nous voulons jouer et nous sommes sur différents systèmes. Sur le plan personnel, oui, j’adorerais faire ça et faire équipe le week-end. Je pense que c’est quelque chose d’important à réaliser », étaient ses mots.

Apex Legends jouera-t-il jamais en cross-play?

Maintenant, la question est, est-il prévu pour Apex Legends d’avoir un jeu croisé? Peu de temps après la sortie du jeu, Respawn Entertainment a confirmé que son intention était que le jeu croisé devienne une réalité dans leur Battle Royale.

Malheureusement, Respawn Entertainment n’a pas donné de détails sur le temps que nous devrons attendre pour que cette fonctionnalité devienne réalité. Nous serons en attente et nous vous informerons lorsque nous en saurons plus.

Apex Legends est disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur cette Battle Royale en cliquant ici.

