L’étude de Microsoft fonctionne avec de nouvelles techniques de mise à l’échelle impressionnantes

La technologie et les outils appliqués au développement des jeux vidéo sont encore avancés et certains projets pointent vers la simplification de certains processus pour permettre aux équipes de se concentrer sur d’autres domaines. En termes de consoles, depuis des années la résolution et la qualité graphique sont des sujets de débat, surtout quand on a l’exposant maximum en concurrence directe, le PC Gaming. C’est pourquoi, en vue de l’arrivée de nouveaux matériels, il existe des études qui expérimentent déjà de nouvelles techniques et l’une d’elles appartient aux Xbox Game Studios.

Lors d’une interview avec GamesBeat (via Wccftech), James Gwertzman, directeur général de Playfab, des sociétés qui fournissent des outils de développement propulsés par le cloud, a expliqué comment Microsoft utilise une étude de l’un de ses outils de mise à l’échelle. En ce sens et sans révéler le nom de l’équipe, le responsable a déclaré que les développeurs avaient obtenu de très bons résultats en utilisant la technologie Machine Learning, qui s’appuie en général sur l’intelligence artificielle pour mettre à l’échelle les textures en temps réel: “une des études au sein de Microsoft a expérimenté l’utilisation de modèles ML pour la génération d’actifs, cela fonctionne très bien, au point que nous cherchons à envoyer des textures basse résolution et que les modèles ML améliorent les textures en temps réel, vous ne pouvez pas faire la différence entre la texture haute résolution créée à la main et la texture basse résolution agrandie par la machine, au point que vous pouvez également envoyer la texture basse résolution et laisser la machine le faire. “

Exemple dans The Elder Scrolls III: image Wccftech

Par la suite, Gwertzman a déclaré que bien que la technologie fonctionne actuellement dans des sections spécifiques, l’objectif est de fournir une solution à de nombreuses études pour concurrencer, au moins dans ce domaine, à partir de la même base. De même, le manager considère que cet outil peut être très utile en termes de photoréalisme, même s’il subsiste des doutes quant à sa performance dans des œuvres fantastiques.

Bien qu’il n’ait pas été révélé si le travail est effectué dans le développement d’un nouveau jeu ou s’il s’agit d’une simple expérimentation, il pourrait être considéré comme un outil utile à utiliser dans le cadre du programme de rétrocompatibilité, parions que la division des jeux Microsoft en a fini avec son matériel récent et qui continuera avec la Xbox Series X.

