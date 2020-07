Lev est-il transgenre? Pourquoi les cicatrices l’appellent Lily et une fille

The Last Of Us Part 2 est l’exclusivité PlayStation 4 la plus vendue au lancement et il y a beaucoup de questions que les gens ont sur son histoire et ses personnages. L’une des plus grandes questions que les gens se posent concerne le nouveau venu Lev et pourquoi les cicatrices le désignent comme une fille nommée Lily. Cela a entraîné des interrogations sur le caractère transgenre du personnage et vous découvrirez ici tout ce qu’il y a à savoir.

Malgré tous ses éloges de 10/10 des critiques, The Last Of Us Part 2 n’est pas unanimement apprécié car il divise massivement la communauté des joueurs, la plupart de la haine semblant réservée à Abby et à son corps musclé.

Cependant, alors qu’Abby est détestée par une partie vocale des joueurs pour ses actions envers l’un des meilleurs protagonistes de l’histoire des jeux vidéo, son acolyte Lev est beaucoup plus aimé grâce à sa moralité et son comportement. Mais, bien que l’accueil à l’égard du personnage ait été largement positif, certaines personnes se demandent s’il est transgenre grâce à certaines cicatrices le qualifiant de fille nommée Lily.

The Last of Us Part II – Bande-annonce de lancement officielle | PS4

Lev est-elle une fille dans The Last Of Us 2?

Lev est un adolescent transgenre dans The Last Of Us Part 2.

Il a été assigné comme une fille à la naissance, mais Lev est un garçon dans The Last Of Us Part 2 comme symbolisé par le rasage de sa tête.

Bien qu’il soit initialement prudent et réservé, il est l’un des meilleurs personnages de la suite de Naughty Dog avec sa sœur Yara.

C’est parce qu’il n’abandonne jamais sa religion en dépit d’être mis sur liste noire par ses camarades Scars, ainsi que parce qu’il empêche Abby de tuer sans pitié un autre personnage que les fans avaient appris à aimer.

En plus de tout ce qui précède, il est en fait assez amusant avec son humour sec et involontaire.

Pourquoi Lev s’appelle Lily par Scars dans The Last Of Us Part 2?

Lev est appelé Lily par certaines des cicatrices de The Last Of Us Part 2 parce qu’ils le voient toujours comme la fille assignée à la naissance qui devait être l’une des épouses des clans.

Être appelée Lily par certaines cicatrices au combat est également la façon dont Abby apprend que Lev est transgenre dans The Last Of Us Part 2.

Il y a eu des plaintes en ligne concernant son nom de famille, mais il est important de noter que les cicatrices sont principalement décrites comme l’ennemi. Cela signifie que leur dénomination n’est pas encouragée et est donc décrite comme quelque chose de mauvais.

The Last Of Us Part 2 a été largement salué pour sa représentation queer, et cet éloge est compréhensible lorsque Lev est un garçon transgenre qui est sympathique, drôle, désintéressé et moral.