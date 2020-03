L’évasion du Goulag n’était pas si bonne pour ce joueur de CoD: Warzone

L’équivalent dans la phrase de l’Union soviétique de Jasper dans Les Simpson, “il y a une table”, serait “il y a un goulag”. Eh bien, si nous prenons cela dans Call of Duty: Warzone, nous constaterons que, si vous mourez, il y a un goulag, mais au lieu de l’enfermement, vous y trouverez la possibilité de combattre un duel à mort qui, s’il gagne, vous ramènera à l’action . Malheureusement, il semble y avoir un problème dans le système de réapparition de Battle Royale, selon le rapport d’un joueur.

Selon les informations de Dotesports, un joueur a signalé à l’équipe de développement de Warzone un bug qui lui a joué un tour en menant le duel dans le Goulag. Selon l’expérience de l’utilisateur, après être tombé dans la bataille rangée, le jeu l’a envoyé en prison et après avoir éliminé son rival, tout était prêt à revenir sur la carte avec un nouveau lancement par le haut.

Cependant, juste au moment où il a été lancé de l’avion, le joueur a remarqué que son personnage est immédiatement entré dans la zone avec des gaz toxiques entourant la carte et qu’il avance au fil du temps, entraînant sa mort imminente. Il convient de mentionner que le bug montre un petit changement en termes de distance calculée pour le deuxième et dernier lancement, car dans des conditions normales, les joueurs ont la possibilité de s’échapper du nuage de gaz, mais ce n’était pas le cas. .

Call of Duty: Warzone est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Sur ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à l’expérience Call of Duty: Modern Warfare Battle Royale, qui vient d’enregistrer un nombre impressionnant de joueurs.

