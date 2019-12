Level-5 annonce Yo-kai Watch: le jeu Yo-kai Academy Y en développement

Il y a un tout nouveau jeu Yo-Kai Watch en cours de développement et il sera basé sur le Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Encounter with N anime qui est actuellement en développement. Le président et chef de la direction de niveau 5, Akihiro Hino, a déclaré que le jeu comporterait de nouvelles mécaniques de jeu qui n'avaient pas été présentées dans les jeux précédents. Hino a partagé la capture d'écran suivante du nouveau jeu que vous pouvez voir ci-dessus.

