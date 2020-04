L’événement Bloodhound d’Apex Legends ajoute des duos permanents la semaine prochaine

À partir de la semaine prochaine, Apex Legends obtient un mode Duos permanent, à côté d’un événement temporaire mettant en vedette Bloodhound.

Annoncé aujourd’hui, l’événement Old Ways Lore d’Apex Legends se déroulera du 7 au 21 avril. Selon la description, les rôdeurs – des bêtes extraterrestres peut-être les plus mémorables pour m’avoir effrayé dans Titanfall 2 – seront lâches et garderont le butin de haut niveau. Cela fera partie d’une prise de contrôle de la ville appelée «Bloodhound’s Trials», un format précédemment utilisé dans lequel les zones de la carte du jeu sont thématiques après des personnages particuliers.

Respawn ajoute également que “à partir du 7 avril, des Duos seront ajoutés au jeu aux côtés des Trios, ainsi [as] une rotation de carte permanente qui donne aux joueurs la possibilité de jouer des duos ou des trios sur Kings Canyon et Worlds Edge. ” Les duos n’étaient auparavant qu’un mode temporaire, donc l’option de jouer dans ce mode en permanence sur l’une ou l’autre des cartes est un ajout bienvenu.

L’événement Old Ways Lore présentera ses propres récompenses cosmétiques, similaires au fonctionnement des événements précédents comme la Grande Soirée, ainsi que des défis spécifiques à l’événement. Il y aura également des skins chronométrés disponibles à l’achat, sur le thème du court métrage numérique faisant la promotion de l’événement.

Capture d’écran: Respawn

L’idée de combattre les monstres tout en évitant de se faire jouer par d’autres escouades Apex Legends me semble à la fois excitante et terrible, et encore plus amusante à faire en mode Duos. Je suis très excité de voir l’événement quand il sera mis en ligne la semaine prochaine.

.