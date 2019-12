L'événement Clawful Caper Raid de Dragalia Lost commence le 30 décembre

On dirait Dragalia perdu les fans attendent un début espiègle pour 2020.

Le jeu mobile sera mis à jour avec l'événement de raid «Clawful Caper» le 30 décembre 2019 (22 h HP). Comme taquiné dans une récente présentation de Dragalia Lost Digest – l'événement verra l'introduction de nouveaux aventuriers Chitose, Hanabusa, Nobunaga, Mitsuhide et le dragon Daikokuten. D'après l'image ci-dessus, il semble que les fans pourront également obtenir le félin Ebisu en tant qu'unité!

Voici plus de détails de l'annonce officielle ci-dessous:

Cette nouvelle année est lumineuse et vivante! Un chef de wyrmclan nommé Mitsuhide est arrivé, amenant avec lui une cohorte chaotique de compagnons! Mitsuhide est là pour offrir des bénédictions, mais Ebisu, un dragon félin, a réussi à emporter tous les cadeaux qu'elle a apportés!

Maintenant, c'est à un dragon de souris, au garçon le plus mignon du pays, à un maître de la danse Hinomotoan, et à un autre chef de clan de wyrm de travailler ensemble et de prendre des mesures pour récupérer les cadeaux! Ce câpre griffon ne fait que commencer!

Remarques:

1. Les joueurs doivent avoir terminé jusqu'au chapitre 2 / 2-1 (Normal) de la campagne principale pour participer aux quêtes d'événement.

2. Les joueurs doivent avoir terminé jusqu'au chapitre 2 / 2-1 (Normal) de la campagne principale pour pouvoir jouer en coopération.

Allez-vous vous engager avec ce gros chat? N'hésitez pas à faire sonner vos commentaires ci-dessous!

