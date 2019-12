L'événement Dawning de cette année est un énorme cadeau pour les joueurs qui broient le Season Pass de Destiny 2

Capture d'écran: Bungie (Destiny 2)

L'événement saisissant "Dawning" de Destiny 2 plonge les joueurs dans des points d'expérience, aidant à alléger les mois durant la deuxième progression de récompense de style passe de combat du jeu.

L'événement a été mis en ligne la semaine dernière et restera en vigueur jusqu'au 14 janvier. Pendant ce temps, la Tour aura un joli poudrage festif de neige et les joueurs pourront utiliser le four de vacances d'Eva pour faire des biscuits étranges pour tous leurs personnages préférés. Bien que cette partie soit en grande partie la même que celle de l'année dernière, avec des joueurs parcourant les étapes de la quête de vacances d'Eva pour des moineaux exotiques et des engrammes puissants hebdomadaires, la nouvelle passe de saison du jeu a rendu les primes d'Eva beaucoup plus gratifiantes.

Les primes quotidiennes et reproductibles d'Eva accordent toutes les deux des points d'expérience, ce qui les rend deux fois plus gratifiants que toutes les autres primes des fournisseurs du système solaire. Ils ne sont pas très difficiles à terminer non plus. Ses primes quotidiennes consistent à tuer 100 d'un certain type d'ennemi ou à utiliser un certain élément comme Arc, quelque chose de facile à faire tout en mordant à travers d'autres activités. Ses primes reproductibles sont également très simples, consistant à préparer des friandises spécifiques pour les différents résidents de la tour.

Par exemple, j'ai actuellement une prime me disant de faire cuire un Tapioca de télémétrie pour le Gunsmith Banshee-44. Le guide des événements de Bungie contient les recettes de toutes les confiseries, et Telemetry Tapioca nécessite Vex Milk and Bullet Spray, le premier que vous pouvez obtenir en tuant Vex avec des coups précis et le second en tuant des ennemis avec des fusils automatiques. Ces ingrédients sont également faciles à acquérir en arrière-plan en essayant de travailler sur d'autres choses comme les grèves hebdomadaires, les points d'éclair ou les primes pour Obélisques de Season of Dawn. Avec les 100 000 points d'expérience bruts que vous pouvez obtenir grâce aux quatre primes quotidiennes d'Eva et aux quatre primes reproductibles, il est beaucoup plus facile de broyer plusieurs niveaux de passes de saison en une seule session, surtout si vous utilisez plusieurs personnages et utilisez un Ghost Shell avec la lumière de guidage XP avantage bonus.

Chaque passe de saison comprend 100 niveaux, chacun coûtant 100 000 points d'expérience à débloquer. Étant donné que les saisons de Destiny 2 durent environ 100 jours, cela signifie que les joueurs peuvent faire leur passe à temps en broyant un niveau chaque jour. Bien sûr, c'est un énorme engagement pour quiconque, même les personnes qui aiment jouer à Destiny, et certaines des récompenses de la saison donnent des bonus comme l'augmentation des emplacements de mod sur les armes ou le montant des récompenses que vous obtenez de certaines activités, ce qui en vaut la peine de monter de niveau la saison passe plus tôt que tard.

Les primes ont toujours été le moyen le plus rapide de monter de niveau dans la passe de saison (les ennemis individuels tués et la fin des activités ne rapportent pas beaucoup de points d'expérience en comparaison), mais les Eva sont très généreux et aident à éliminer une partie de la piqûre d'avoir à recommencez immédiatement la mouture après que Season of Undying vient de raper. De nombreux jeux bénéficient de week-ends XP bonus, mais Destiny 2 propose essentiellement un mois XP bonus jusqu'à la mi-janvier, ce qui semble finalement approprié compte tenu de la période de l'année.

. (tagsToTranslate) Destiny 2 (t) l'aube (t) Kotaku